«ТВ-3» отреагировал на иск тагильчанки из-за нерабочей магии

Экстрасенс, которому свердловчанка перевела 1,7 млн рублей, не имеет никакого отношения к программе «ТВ-3». Передачи, о которой говорит тагильчанка, даже не было в эфире, заявили URA.RU в пресс-службе федерального канала.
«Указанная в иске программа с названием „Утренние гадания“ не выходила в эфир телеканала „ТВ-3“ в 2014 году. Первый выпуск программы с аналогичным названием вышел в эфир „ТВ-3“ лишь 28 ноября 2022 года. Более того, телеканал „ТВ-3“ не заключал с истцом никаких договоров, в том числе на оказание эзотерических услуг, не обращался к истцу с требованием об оплате, не получал от истца денежные средства», — пояснили в пресс-службе.
Представители канала рассказали, что номер телефона, на который женщина переводила деньги, не принадлежит ни сотрудникам «ТВ-3», ни приглашенным экспертам. Уточняется, что в сентябре 2024 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила уже отказал свердловчанке в удовлетворении иска.
«Мы призываем всех зрителей соблюдать осторожность при взаимодействии с сомнительными лицами и не доверять предложениям, не исходящим напрямую от проверенных источников. Официальную информацию о программах ТВ-3 можно получить исключительно через наш сайт, верифицированные аккаунты в соцсетях и официальные пресс-релизы канала», — заявили на телеканале.
Жительница Нижнего Тагила подал в суд на телеканал «ТВ-3», экстрасенса и ряд финансовых организаций, требуя вернуть ей более 1,7 млн рублей. Женщина перевела деньги за эзотерические услуги, но ей не помогли.
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