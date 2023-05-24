У подозреваемого в убийстве тестя в Сургуте при задержании изъяли оружие

Задержанный отказался давать показания без адвоката Фото: Ася Бронникова © URA.RU

У Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте (ХМАО), полиция при задержании изъяла нож и пистолет. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Когда было установлено местонахождение подозреваемого, прошла информация, что он может быть вооружен. Перед задержанием ему предложили сдать оружие, но он отказался. А потом и вовсе начал оказывать сопротивление оперативникам. Пришлось применять силу. Позже у него изъяли пистолет, скорее всего, травматический и нож», — сообщил источник.

Все изъятое оружие оперативники отправили на экспертизу криминалистам. Сейчас Мадоян находится в следственном комитете. Его еще не допрашивали. Он отказался давать показания без адвоката.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Оперативники обнаружили его в одной из городских гостиниц.