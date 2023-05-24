24 мая 2023

У подозреваемого в убийстве тестя в Сургуте при задержании изъяли оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия. Тюмень, пистолет, оружие
Задержанный отказался давать показания без адвоката Фото:

У Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте (ХМАО), полиция при задержании изъяла нож и пистолет. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Когда было установлено местонахождение подозреваемого, прошла информация, что он может быть вооружен. Перед задержанием ему предложили сдать оружие, но он отказался. А потом и вовсе начал оказывать сопротивление оперативникам. Пришлось применять силу. Позже у него изъяли пистолет, скорее всего, травматический и нож», — сообщил источник.

Все изъятое оружие оперативники отправили на экспертизу криминалистам. Сейчас Мадоян находится в следственном комитете. Его еще не допрашивали. Он отказался давать показания без адвоката.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Оперативники обнаружили его в одной из городских гостиниц.

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У Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте (ХМАО), полиция при задержании изъяла нож и пистолет. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Когда было установлено местонахождение подозреваемого, прошла информация, что он может быть вооружен. Перед задержанием ему предложили сдать оружие, но он отказался. А потом и вовсе начал оказывать сопротивление оперативникам. Пришлось применять силу. Позже у него изъяли пистолет, скорее всего, травматический и нож», — сообщил источник. Все изъятое оружие оперативники отправили на экспертизу криминалистам. Сейчас Мадоян находится в следственном комитете. Его еще не допрашивали. Он отказался давать показания без адвоката. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Оперативники обнаружили его в одной из городских гостиниц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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