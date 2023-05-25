Жители села Никулино отмечают, что старые дома портят вид, а борщевик захватывает территорию села Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Добрянском округе Пермского края власти отказали жителям в сносе старых деревянных домов и благоустройстве территории. Одна из жительниц села Никулино через местную газету «Камские зори» обратилась к чиновникам. Женщина отметила, что селяне пытаются поддерживать порядок в родном Никулино своими силами, но некоторые работы требуют вмешательства властей. Пермячка обратила внимание на старые дома и борщевик, которым зарастают местные угодья.

«Самая красивая улица у нас Заречная. Жители на ней высадили декоративные кустарники, цветы. Газоны всегда выкошены. Один дом только портит вид. А на улице Центральной таких домов очень много. В округе есть программа по сносу аварийных домов. Хотелось бы знать, когда эта программа будет работать в Никулино? Есть очень опасные дома. Борщевик у нас кругом, даже в лесу. В прошлом году заросли вдоль дорог чем-то обрабатывали, но результатов нет», — приводит слова жительницы газета «Камские зори».

Издание также опубликовало ответ администрации Добрянского округа. В нем сказано, что «дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, в селе Никулино отсутствуют», а благоустройство села в текущем году «не запланировано». Также местные власти напомнили селянам, что не занимаются вопросом ликвидации борщевика. В мэрии пояснили, что полномочия по уничтожению растения переданы в министерство агропромкомплекса Пермского края.

URA.RU писало, что в Прикамье увеличены штрафы за плохую борьбу с борщевиком: для юридических лиц они могут достигать 1 млн рублей. В руководстве министерстве агропромкомплекса края отмечают, что площадь засоренных борщевиком территорий в регионе достигла 60 тысяч гектаров.

Власти Добрянского округа считают, что в селе нет аварийных домов, которые нужно сносить Фото: «Камские зори», «ВКонтакте»

Село атакует борщевик, отмечают жители Никулино Фото: «Камские зори», «ВКонтакте»