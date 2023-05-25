Челябинцы, которые пожаловались Бастрыкину, отказались переселяться из опасного дома

В мэрии Челябинска принято решение о первоочередном переселении граждан Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинска, проживающие по адресу Батумская, 25, после жалоб председателю СК РФ Александру Бастрыкину о страхе оказаться под завалами аварийного дома, отказались переселятся в маневренный фонд из опасного жилья. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе мэрии.

«4 апреля в адрес жителей дома направлены уведомления о возможности предоставления им жилых помещений маневренного фонда для временного проживания до момента расселения аварийного дома по адресу Батумская, 25. Такие помещения имеются в разных районах города, находятся в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии. На сегодняшний день никто из жителей по данному вопросу не обращался», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В мэрии отметили, что дом по адресу Батумская, 25 был признан аварийным и подлежащим сносу в 2020 году. Мероприятия планировалось осуществить в 2030 году, в порядке очередности (до данного дома признан аварийным и подлежащим сносу 72 многоквартирный дом).

«На основании очередного осмотра дома комитетом по управлению имуществом 30 января принято решение о первоочередном переселении граждан из аварийного жилья. При этом ранее комиссией приняты аналогичные решения в отношении двух аварийных многоквартирных домов. Поэтому расселение дома 25 по улице Батумской будет возможно после завершения расселения двух домов, в отношении которых были ранее приняты решения», — отмечают в администрации.

Накануне Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову разобрать жалобы жильцов и выяснить, почему люди должны ждать расселения до 2030 года. По сообщению владельцев, дом имеет сквозные трещины в стенах и проваливающиеся полы. По данному факту следственными органами СК России по региону расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).