Чемпиона мира по велоспорту отстранили от международных соревнований из-за поддержки СВО

Трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову запретили выступать на международных соревнованиях из-за символа «Z», который он опубликовал в социальных сетях. О запрете международного союза велосипедистов (UCI) сообщил тренер спортсмена Сергей Ковпанец.
«Алексея Обыденнова не допускают на международные соревнования», — сообщил Сергей Ковпанец РИА Новости. В официальном письме UCI указано, что спортсмен опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях ссылки на символ «Z» и написал фразу: «Победа будет за нами».
UCI допустил российских спортсменов до участия в международных гонках на условиях соблюдения нейтральной позиции. Публикации спортсмена в социальных сетях расценены международной организацией, как нарушение условий нейтральности.
Ранее URA.RU рассказало, что от тяжелоатлетов из России и Белоруссии требуют подписать письменное согласие не выражать поддержку спецоперации. Такое требование спортсменам предъявила международная федерация тяжелой атлетики.
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