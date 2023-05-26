26 мая 2023

Чемпиона мира по велоспорту отстранили от международных соревнований из-за поддержки СВО

Паралимпийца Обыденнова отстранили от международных гонок из-за символа «Z» в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Майский забег. Екатеринбург, спортсмены, велоспорт, велопипедисты, велозаезд
UCI не допустила чемпиона мира по паравелоспорту Алексея Обыденнова к соревнованиям Фото:

Трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову запретили выступать на международных соревнованиях из-за символа «Z», который он опубликовал в социальных сетях. О запрете международного союза велосипедистов (UCI) сообщил тренер спортсмена Сергей Ковпанец.

«Алексея Обыденнова не допускают на международные соревнования», — сообщил Сергей Ковпанец РИА Новости. В официальном письме UCI указано, что спортсмен опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях ссылки на символ «Z» и написал фразу: «Победа будет за нами».

UCI допустил российских спортсменов до участия в международных гонках на условиях соблюдения нейтральной позиции. Публикации спортсмена в социальных сетях расценены международной организацией, как нарушение условий нейтральности.

Ранее URA.RU рассказало, что от тяжелоатлетов из России и Белоруссии требуют подписать письменное согласие не выражать поддержку спецоперации. Такое требование спортсменам предъявила международная федерация тяжелой атлетики.

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Трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову запретили выступать на международных соревнованиях из-за символа «Z», который он опубликовал в социальных сетях. О запрете международного союза велосипедистов (UCI) сообщил тренер спортсмена Сергей Ковпанец. «Алексея Обыденнова не допускают на международные соревнования», — сообщил Сергей Ковпанец РИА Новости. В официальном письме UCI указано, что спортсмен опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях ссылки на символ «Z» и написал фразу: «Победа будет за нами». UCI допустил российских спортсменов до участия в международных гонках на условиях соблюдения нейтральной позиции. Публикации спортсмена в социальных сетях расценены международной организацией, как нарушение условий нейтральности. Ранее URA.RU рассказало, что от тяжелоатлетов из России и Белоруссии требуют подписать письменное согласие не выражать поддержку спецоперации. Такое требование спортсменам предъявила международная федерация тяжелой атлетики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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