Чемпиона мира по велоспорту отстранили от международных соревнований из-за поддержки СВО Паралимпийца Обыденнова отстранили от международных гонок из-за символа «Z» в соцсетях 27 мая 2023 в 00:12 Размер текста - 17 + UCI не допустила чемпиона мира по паравелоспорту Алексея Обыденнова к соревнованиям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову запретили выступать на международных соревнованиях из-за символа «Z», который он опубликовал в социальных сетях. О запрете международного союза велосипедистов (UCI) сообщил тренер спортсмена Сергей Ковпанец. «Алексея Обыденнова не допускают на международные соревнования», — сообщил Сергей Ковпанец РИА Новости. В официальном письме UCI указано, что спортсмен опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях ссылки на символ «Z» и написал фразу: «Победа будет за нами». UCI допустил российских спортсменов до участия в международных гонках на условиях соблюдения нейтральной позиции. Публикации спортсмена в социальных сетях расценены международной организацией, как нарушение условий нейтральности. Ранее URA.RU рассказало, что от тяжелоатлетов из России и Белоруссии требуют подписать письменное согласие не выражать поддержку спецоперации. Такое требование спортсменам предъявила международная федерация тяжелой атлетики. Трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову запретили выступать на международных соревнованиях из-за символа «Z», который он опубликовал в социальных сетях. О запрете международного союза велосипедистов (UCI) сообщил тренер спортсмена Сергей Ковпанец. «Алексея Обыденнова не допускают на международные соревнования», — сообщил Сергей Ковпанец РИА Новости. В официальном письме UCI указано, что спортсмен опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях ссылки на символ «Z» и написал фразу: «Победа будет за нами». UCI допустил российских спортсменов до участия в международных гонках на условиях соблюдения нейтральной позиции. Публикации спортсмена в социальных сетях расценены международной организацией, как нарушение условий нейтральности. Ранее URA.RU рассказало, что от тяжелоатлетов из России и Белоруссии требуют подписать письменное согласие не выражать поддержку спецоперации. Такое требование спортсменам предъявила международная федерация тяжелой атлетики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям