Экс-сотрудник Пентагона разоблачил видео с Залужным

Экс-сотрудник Пентагона Брайен счел последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком

28 мая 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник Пентагона разоблачил появление Залужного в онлайн-эфире одного из украинских журналистов Фото: Официальный сайт президента Украины Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опубликованное на днях пресс-службой минобороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком. Такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «В опубликованном Украиной видеоклипе, который длится всего несколько секунд, видно, как Залужный сидит за своим столом. На видео видно, как он машет рукой оператору и разговаривает, но звук отсутствует. Движение махания руки также довольно странное. Трудно припомнить, чтобы военный или гражданский лидер махал рукой оператору», — написал он в своей статье на сайте Weapons and Strategy. Он сравнил подлинную фотографию Залужного и вставку из скриншота видео. Стивен Брайен подчеркнул, что на подлинной фотографии у Залужного голубые глаза, а на последнем видео они у него карего цвета. «Если внимательно присмотреться, есть и некоторые различия в лице, особенно в носу», — отметил экс-сотрудник Пентагона. Он выразил уверенность, что видео с Залужным является фейком. Ранее главком ВСУ появился в онлайн-эфире одного из украинских журналистов, передает МК . Тот, сидя перед камерой, сообщил подписчикам, что намерен раскрыть «страшную правду про Залужного». После этого камеру повернули в сторону: в метре от журналиста сидел сам главком. В эфире Залужный с улыбкой поприветствовал украинцев и лично опроверг предположения о его смерти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, опубликованное на днях пресс-службой минобороны Украины после сообщений о его ранении, является фейком. Такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. «В опубликованном Украиной видеоклипе, который длится всего несколько секунд, видно, как Залужный сидит за своим столом. На видео видно, как он машет рукой оператору и разговаривает, но звук отсутствует. Движение махания руки также довольно странное. Трудно припомнить, чтобы военный или гражданский лидер махал рукой оператору», — написал он в своей статье на сайте Weapons and Strategy. Он сравнил подлинную фотографию Залужного и вставку из скриншота видео. Стивен Брайен подчеркнул, что на подлинной фотографии у Залужного голубые глаза, а на последнем видео они у него карего цвета. «Если внимательно присмотреться, есть и некоторые различия в лице, особенно в носу», — отметил экс-сотрудник Пентагона. Он выразил уверенность, что видео с Залужным является фейком. Ранее главком ВСУ появился в онлайн-эфире одного из украинских журналистов, передает МК. Тот, сидя перед камерой, сообщил подписчикам, что намерен раскрыть «страшную правду про Залужного». После этого камеру повернули в сторону: в метре от журналиста сидел сам главком. В эфире Залужный с улыбкой поприветствовал украинцев и лично опроверг предположения о его смерти.