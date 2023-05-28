28 мая 2023
27 мая 2023

Челябинским бойцам на СВО отправили гитары с автографами знаменитостей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие устраивают себе музыкальные вечера Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащим из Челябинской области отправили гитары с автографами знаменитостей. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на инструментах расписались актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов.

«Пять новеньких гитар мы купили нашим парням, которые находятся на линии соприкосновения. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент. Автографы и пожелания на гитарах оставили: актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. Шестиструнки отправим ребятам на передовую в ближайшее время», — сообщил URA.RU Рыжий.

Он отметил, что бойцы очень просили отправить на фронт музыкальные инструменты. По их словам, в свободные минуты у них получается устраивать музыкальные вечера. Они поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных.

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Военнослужащим из Челябинской области отправили гитары с автографами знаменитостей. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на инструментах расписались актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. «Пять новеньких гитар мы купили нашим парням, которые находятся на линии соприкосновения. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент. Автографы и пожелания на гитарах оставили: актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. Шестиструнки отправим ребятам на передовую в ближайшее время», — сообщил URA.RU Рыжий. Он отметил, что бойцы очень просили отправить на фронт музыкальные инструменты. По их словам, в свободные минуты у них получается устраивать музыкальные вечера. Они поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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