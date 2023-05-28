Военнослужащим из Челябинской области отправили гитары с автографами знаменитостей. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на инструментах расписались актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов.
«Пять новеньких гитар мы купили нашим парням, которые находятся на линии соприкосновения. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент. Автографы и пожелания на гитарах оставили: актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. Шестиструнки отправим ребятам на передовую в ближайшее время», — сообщил URA.RU Рыжий.
Он отметил, что бойцы очень просили отправить на фронт музыкальные инструменты. По их словам, в свободные минуты у них получается устраивать музыкальные вечера. Они поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных.
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