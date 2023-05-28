Челябинским бойцам на СВО отправили гитары с автографами знаменитостей. Видео

29 мая 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Военнослужащие устраивают себе музыкальные вечера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащим из Челябинской области отправили гитары с автографами знаменитостей. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на инструментах расписались актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. «Пять новеньких гитар мы купили нашим парням, которые находятся на линии соприкосновения. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент. Автографы и пожелания на гитарах оставили: актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. Шестиструнки отправим ребятам на передовую в ближайшее время», — сообщил URA.RU Рыжий. Он отметил, что бойцы очень просили отправить на фронт музыкальные инструменты. По их словам, в свободные минуты у них получается устраивать музыкальные вечера. Они поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных.

Военнослужащим из Челябинской области отправили гитары с автографами знаменитостей. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на инструментах расписались актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. «Пять новеньких гитар мы купили нашим парням, которые находятся на линии соприкосновения. Мы решили сделать сюрприз для них и попросили знаменитостей подписать каждый инструмент. Автографы и пожелания на гитарах оставили: актер Игорь Петренко, дрессировщик Эдгар Запашный, певцы Леонид Агутин, Ольга Кормухина и Родион Газманов. Шестиструнки отправим ребятам на передовую в ближайшее время», — сообщил URA.RU Рыжий. Он отметил, что бойцы очень просили отправить на фронт музыкальные инструменты. По их словам, в свободные минуты у них получается устраивать музыкальные вечера. Они поют душевные песни под гитару, вспоминая своих любимых и родных.