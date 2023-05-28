В Нижневартовск зашел новый ритейлер техники Apple

В Нижневартовске (ХМАО) открылся магазин сети King Store. Ритейлер специализируется на продаже техники Apple. Об этом URA.RU рассказал директор торговой точки Роман Вечко.
«Смартфоны и аксессуары у нас в наличии, а, например, Mac и остальная техника пока что у нас под заказ. Поставки идут с Дубая и Казахстана в Москву, а затем приходят к нам», — сообщил журналисту агентства Вечко.
Бренд King Store, согласно информации на официальном сайте, родом из Уфы. Магазины сети сейчас работают более чем в 30 городах России. На рынке розничной продажи электроники компания работает четыре года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита зарубежной техники. Продукцию начали продавать в рамках параллельного импорта, который стал ответом на западные санкции.
Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.