28 мая 2023
27 мая 2023

В Нижневартовск зашел новый ритейлер техники Apple

В Нижневартовске открыли магазин сети King Store
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины в ТРК Родник. Челябинск, apple, эпл, restore
Ритейлер специализируется на продаже техники Apple Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Нижневартовске (ХМАО) открылся магазин сети King Store. Ритейлер специализируется на продаже техники Apple. Об этом URA.RU рассказал директор торговой точки Роман Вечко.

«Смартфоны и аксессуары у нас в наличии, а, например, Mac и остальная техника пока что у нас под заказ. Поставки идут с Дубая и Казахстана в Москву, а затем приходят к нам», — сообщил журналисту агентства Вечко.

Бренд King Store, согласно информации на официальном сайте, родом из Уфы. Магазины сети сейчас работают более чем в 30 городах России. На рынке розничной продажи электроники компания работает четыре года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита зарубежной техники. Продукцию начали продавать в рамках параллельного импорта, который стал ответом на западные санкции.

Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

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В Нижневартовске (ХМАО) открылся магазин сети King Store. Ритейлер специализируется на продаже техники Apple. Об этом URA.RU рассказал директор торговой точки Роман Вечко. «Смартфоны и аксессуары у нас в наличии, а, например, Mac и остальная техника пока что у нас под заказ. Поставки идут с Дубая и Казахстана в Москву, а затем приходят к нам», — сообщил журналисту агентства Вечко. Бренд King Store, согласно информации на официальном сайте, родом из Уфы. Магазины сети сейчас работают более чем в 30 городах России. На рынке розничной продажи электроники компания работает четыре года. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита зарубежной техники. Продукцию начали продавать в рамках параллельного импорта, который стал ответом на западные санкции. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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