В Нижневартовск зашел новый ритейлер техники Apple

В Нижневартовске открыли магазин сети King Store

29 мая 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Ритейлер специализируется на продаже техники Apple Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Нижневартовске (ХМАО) открылся магазин сети King Store. Ритейлер специализируется на продаже техники Apple. Об этом URA.RU рассказал директор торговой точки Роман Вечко. «Смартфоны и аксессуары у нас в наличии, а, например, Mac и остальная техника пока что у нас под заказ. Поставки идут с Дубая и Казахстана в Москву, а затем приходят к нам», — сообщил журналисту агентства Вечко. Бренд King Store, согласно информации на официальном сайте, родом из Уфы. Магазины сети сейчас работают более чем в 30 городах России. На рынке розничной продажи электроники компания работает четыре года. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита зарубежной техники. Продукцию начали продавать в рамках параллельного импорта, который стал ответом на западные санкции. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

В Нижневартовске (ХМАО) открылся магазин сети King Store. Ритейлер специализируется на продаже техники Apple. Об этом URA.RU рассказал директор торговой точки Роман Вечко. «Смартфоны и аксессуары у нас в наличии, а, например, Mac и остальная техника пока что у нас под заказ. Поставки идут с Дубая и Казахстана в Москву, а затем приходят к нам», — сообщил журналисту агентства Вечко. Бренд King Store, согласно информации на официальном сайте, родом из Уфы. Магазины сети сейчас работают более чем в 30 городах России. На рынке розничной продажи электроники компания работает четыре года. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита зарубежной техники. Продукцию начали продавать в рамках параллельного импорта, который стал ответом на западные санкции. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.