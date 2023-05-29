В Пермском крае задержаны трое жителей, находившихся в розыске

29 мая 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Один из находившихся в розыске граждан задержан во время драки в Березниках (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми и Березниках сотрудники регионального управления Росгвардии задержали граждан, находившихся в розыске. Так, один из разыскиваемых попался силовикам во время драки возле магазина, сообщается на сайте ведомства. «Вечером в городе Березники во вневедомственную охрану поступила информация о драке возле магазина на улице Пятилетки. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место и утихомирили дебоширов. При проверке документов выяснилось, что один из участников драки находится в оперативном розыске», — отмечает пресс-служба управления Федеральной службы войск нацгвардии по Прикамью. Еще двоих граждан силовики задержали в краевом центре. Один из них находился в розыске за мошенничество. Всего на минувшей неделе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Прикамью 526 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога».

В Перми и Березниках сотрудники регионального управления Росгвардии задержали граждан, находившихся в розыске. Так, один из разыскиваемых попался силовикам во время драки возле магазина, сообщается на сайте ведомства. «Вечером в городе Березники во вневедомственную охрану поступила информация о драке возле магазина на улице Пятилетки. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место и утихомирили дебоширов. При проверке документов выяснилось, что один из участников драки находится в оперативном розыске», — отмечает пресс-служба управления Федеральной службы войск нацгвардии по Прикамью. Еще двоих граждан силовики задержали в краевом центре. Один из них находился в розыске за мошенничество. Всего на минувшей неделе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Прикамью 526 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «Тревога».