В Перми бесплатно покажут кино на детском фестивале

В Перми покажут детям кино на фестивале «Медвежонок» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 1 июня в честь Дня защиты детей кинопоказы будут бесплатными на фестивале «Медвежонок». Об этом сообщил президент фестиваля и член оргкомитета «Пермь-300» Гавриил Гордеев.

«Первый всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации „Медвежонок“ откроется первого июня на городской эспланаде с большим экраном и кинозалом. А уже со 2 по 4 июня пройдут кинопоказы и мероприятия для гостей фестиваля», — цитирует ТАСС слова Гордеева.

По словам президента фестиваля, в рамках «Медвежонка» состоится конкурс сценарных работ. «Будем принимать заявки на полнометражное кино, в сентябре подведем итоги. Возможно, в дальнейшем эти фильмы вновь придут на фестиваль и будут участвовать», — рассказал Гордеев.

Ранее URA.RU писало, что фестиваль «Город перемен» откроется с выступления группы «Чайф» на площади перед Речным вокзалом в Перми. Мероприятие проводится в рамках празднования юбилея краевой столицы.