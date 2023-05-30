В ГД объяснили отличие украинских ударов по Москве от российских атак

Депутат Морозов: атака украинских БПЛА на Москву несоизмерима с ударами по объектам ВСУ

30 мая 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Никакой соизмеримости между действиями РФ и Украины нет, заявил Морозов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Террористическая атака украинских беспилотников по Москве не сопоставима с ударами ВС РФ по военным объектам Украины, поскольку задача России заключается в уничтожении центров принятия решений, складов оружия и тому подобного. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача — уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день! Без перерывов на выходные», — сказал Морозов РИА Новости, комментируя атаки украинских БПЛА на Москву. Утром 30 мая украинские беспилотники атаковали Москву. Первый прилет был зафиксирован в 7:31 по московскому времени. БПЛА ударил по жилому дому на улице Атласова. Позже прилеты были зафиксированы на других улицах. В городе работала система ПВО. Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли позже удар по штабу украинской военной разведки. Он также уточнил, что Россия наносит удары по военным объектам киевского режима высокоточным оружием.

Террористическая атака украинских беспилотников по Москве не сопоставима с ударами ВС РФ по военным объектам Украины, поскольку задача России заключается в уничтожении центров принятия решений, складов оружия и тому подобного. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов. «Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача — уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день! Без перерывов на выходные», — сказал Морозов РИА Новости, комментируя атаки украинских БПЛА на Москву. Утром 30 мая украинские беспилотники атаковали Москву. Первый прилет был зафиксирован в 7:31 по московскому времени. БПЛА ударил по жилому дому на улице Атласова. Позже прилеты были зафиксированы на других улицах. В городе работала система ПВО. Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ нанесли позже удар по штабу украинской военной разведки. Он также уточнил, что Россия наносит удары по военным объектам киевского режима высокоточным оружием.