У свердловских рыбаков отобрали единственное озеро в районе

Жители Тугулымского района пожаловались, что бизнесмен из Тюмени арендовал озеро и запретил рыбачить

31 мая 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Теперь на водоеме можно будет рыбачить только за деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тугулымского района лишились единственного места, где было разрешено рыбачить — озера Тынгаш. Тюменский предприниматель взял водоем в аренду и запретил на нем рыбачить. Местный житель Василий Тепышев рассказал URA.RU, что многие тугулымские рыбаки остались не просто без любимого хобби, но и без пропитания. «Всю жизнь рыбачили на Тынгаше, а нынче весной приехали — всюду понаставлены таблицы: „Частная собственность. Ловля рыбы запрещена!“. Позвонили по указанному телефону — оказалось, что тюменский предприниматель взял озеро в аренду. Сказал: ловить теперь можете только на удочку, путевки покупайте у меня. Уже нескольких рыбаков прогнали», — рассказал Тепышев. Мужчина является пенсионером. Для него ловля рыбы не просто хобби, но и дополнительный источник дохода. «Много ли купишь на пенсию? А так всегда мог прокормиться: кусок хлеба и рыба — мне больше не надо. А теперь нашим рыбакам рыбачить абсолютно негде: у нас всего два озера в районе, второе — Гурино — находится в национальном парке, там ловля тоже запрещена», — объясняет рыбак. Озеро Тынгаш кормило многих тугулымских рыбаков (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В открытых данных имеется информация, что 63 гектара рыбоводного участка на озере Тынгаш были выставлены на аукцион в феврале 2023 года Нижнеобским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству. Минимальная цена лота — 50 400 рублей. «Предмет договора — предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на территории Свердловской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства). Срок договора — 25 лет», — говорится в документах ведомства. «Всю жизнь тут рыбачили, а теперь у народа озеро отобрали, причем не свои, а из чужого района. Сделали все по-тихому. Если бы мы знали, мы бы и сами скинулись с рыбаками и взяли Тынгаш в аренду», — сокрушается Василий. За комментарием корреспондент обратился к тюменскому предпринимателю Сергею Жерновникову, который и арендовал Тынгаш. Тот подтвердил информацию и заявил, что в ближайшее время намерен выпустить в озеро амура. «Будем выращивать благородную рыбу, вылавливать, реализовать, часть отдавать государству. Местные тоже смогут рыбачить по путевкам, пока не знаю, какую назначу цену. А то ведь они как делали: приезжали в нерест и ловили сетями, но теперь мы поставим охрану», — пояснил бизнесмен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тугулымского района лишились единственного места, где было разрешено рыбачить — озера Тынгаш. Тюменский предприниматель взял водоем в аренду и запретил на нем рыбачить. Местный житель Василий Тепышев рассказал URA.RU, что многие тугулымские рыбаки остались не просто без любимого хобби, но и без пропитания. «Всю жизнь рыбачили на Тынгаше, а нынче весной приехали — всюду понаставлены таблицы: „Частная собственность. Ловля рыбы запрещена!“. Позвонили по указанному телефону — оказалось, что тюменский предприниматель взял озеро в аренду. Сказал: ловить теперь можете только на удочку, путевки покупайте у меня. Уже нескольких рыбаков прогнали», — рассказал Тепышев. Мужчина является пенсионером. Для него ловля рыбы не просто хобби, но и дополнительный источник дохода. «Много ли купишь на пенсию? А так всегда мог прокормиться: кусок хлеба и рыба — мне больше не надо. А теперь нашим рыбакам рыбачить абсолютно негде: у нас всего два озера в районе, второе — Гурино — находится в национальном парке, там ловля тоже запрещена», — объясняет рыбак. В открытых данных имеется информация, что 63 гектара рыбоводного участка на озере Тынгаш были выставлены на аукцион в феврале 2023 года Нижнеобским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству. Минимальная цена лота — 50 400 рублей. «Предмет договора — предоставление в пользование рыбоводного участка, расположенного на территории Свердловской области, для осуществления аквакультуры (рыбоводства). Срок договора — 25 лет», — говорится в документах ведомства. «Всю жизнь тут рыбачили, а теперь у народа озеро отобрали, причем не свои, а из чужого района. Сделали все по-тихому. Если бы мы знали, мы бы и сами скинулись с рыбаками и взяли Тынгаш в аренду», — сокрушается Василий. За комментарием корреспондент обратился к тюменскому предпринимателю Сергею Жерновникову, который и арендовал Тынгаш. Тот подтвердил информацию и заявил, что в ближайшее время намерен выпустить в озеро амура. «Будем выращивать благородную рыбу, вылавливать, реализовать, часть отдавать государству. Местные тоже смогут рыбачить по путевкам, пока не знаю, какую назначу цену. А то ведь они как делали: приезжали в нерест и ловили сетями, но теперь мы поставим охрану», — пояснил бизнесмен.