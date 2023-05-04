«Известия»: в РФ хотят уничтожать фальсифицированные товары 05 мая 2023 в 03:01 Размер текста - 17 + Предлагается уничтожать фальсификат в промышленной и потребительской продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложили уничтожать фальсифицированные товары как в промышленной продукции, так и в сфере изготовления продуктов питания. Об этом говорится в поправках в закон «О техническом регулировании», который рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества. «Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары. Это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания», — передают содержание документа «Известия». Издание уточняет, что документ подготовлен Ассоциацией производителей трубопроводных систем (АПТС). Глава объединения Владислав Ткаченко заявил, что предлагается определить фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация. По его мнению, это позволяет недобросовестным изготовителям получать сверхприбыли. По информации газеты, этот вопрос может быть рассмотрен госкомиссией по противодействию продажам нелегальных товаров. Ранее в Совфеде предложили наказывать за изготовление и реализацию фальсифицированной пищевой продукции. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, комментируя ситуацию с фальсификацией продуктов, отметил, что в колбасе, например, дорогое мясо подменяют большее дешевым, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В России предложили уничтожать фальсифицированные товары как в промышленной продукции, так и в сфере изготовления продуктов питания. Об этом говорится в поправках в закон «О техническом регулировании», который рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества. «Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары. Это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания», — передают содержание документа «Известия». Издание уточняет, что документ подготовлен Ассоциацией производителей трубопроводных систем (АПТС). Глава объединения Владислав Ткаченко заявил, что предлагается определить фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация. По его мнению, это позволяет недобросовестным изготовителям получать сверхприбыли. По информации газеты, этот вопрос может быть рассмотрен госкомиссией по противодействию продажам нелегальных товаров. Ранее в Совфеде предложили наказывать за изготовление и реализацию фальсифицированной пищевой продукции. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, комментируя ситуацию с фальсификацией продуктов, отметил, что в колбасе, например, дорогое мясо подменяют большее дешевым, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям