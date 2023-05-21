21 мая 2023

«Известия»: в России хотят признать бананы социально значимым продуктом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, бананы, фрукты
Правительство РФ может включить бананы в список социальных продуктов Фото:

В правительстве Российской Федерации рассматривают возможность признать бананы социально-значимым продуктом, что позволит отменить ввозные пошлины на данные фрукты. Соответствующее поручение в Министерство экономического развития поступило от первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле. Также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии», — цитируют поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова «Известия».

К списку социально-значимых продуктов относятся продукты питания первой необходимости. В него включено мясо (баранина, говядина, свинина), курица, рыба, соль, капуста, лук, морковь, чай, молоко и другие товары — всего 23 наименования.

Ранее URA.RU рассказало, что гастроэнтеролог Елена Зятенкова сообщила, чем опасно употребление некипяченого молока. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила россиян, что черешня может быть опасна для здоровья.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В правительстве Российской Федерации рассматривают возможность признать бананы социально-значимым продуктом, что позволит отменить ввозные пошлины на данные фрукты. Соответствующее поручение в Министерство экономического развития поступило от первого вице-премьера Андрея Белоусова. «Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле. Также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии», — цитируют поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова «Известия». К списку социально-значимых продуктов относятся продукты питания первой необходимости. В него включено мясо (баранина, говядина, свинина), курица, рыба, соль, капуста, лук, морковь, чай, молоко и другие товары — всего 23 наименования. Ранее URA.RU рассказало, что гастроэнтеролог Елена Зятенкова сообщила, чем опасно употребление некипяченого молока. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила россиян, что черешня может быть опасна для здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...