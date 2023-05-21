«Известия»: в России хотят признать бананы социально значимым продуктом

В правительстве Российской Федерации рассматривают возможность признать бананы социально-значимым продуктом, что позволит отменить ввозные пошлины на данные фрукты. Соответствующее поручение в Министерство экономического развития поступило от первого вице-премьера Андрея Белоусова.
«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле. Также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии», — цитируют поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова «Известия».
К списку социально-значимых продуктов относятся продукты питания первой необходимости. В него включено мясо (баранина, говядина, свинина), курица, рыба, соль, капуста, лук, морковь, чай, молоко и другие товары — всего 23 наименования.
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