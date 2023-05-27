27 мая 2023

Врач Круглова предупредила россиян об опасности любви к черешне

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, вишня, черешня, ягода
Суточная норма потребления черешни — 200-300 грамм, считает Круглова Фото:

Переедание черешни может привести к набору веса, проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Об этом рассказала врал-диетолог Наталья Круглова.

«Переедание черешни, как и других сладких фруктов, может приводить к набору веса. Кроме того, возможно временное изменение стула, дискомфорт в органах пищеварительной системы, вздутие живота», — рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.

Также Круглова назвала суточную норму потребления черешни для взрослого человека. Она составила 200-300 грамм.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что диабетикам лучше избегать употребления черешни в больших количествах. Это обусловлено тем, что употребление ягоды поднимет уровень сахара в организме и активизирует обмен веществ. Помимо того, журналист Станислав Тимонов рассказал, что свежесть фруктов и овощей можно продлить с помощью хранения их в герметичном контейнере и в пищевой пленке.

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Переедание черешни может привести к набору веса, проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Об этом рассказала врал-диетолог Наталья Круглова. «Переедание черешни, как и других сладких фруктов, может приводить к набору веса. Кроме того, возможно временное изменение стула, дискомфорт в органах пищеварительной системы, вздутие живота», — рассказала Круглова в интервью радио Sputnik. Также Круглова назвала суточную норму потребления черешни для взрослого человека. Она составила 200-300 грамм. Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что диабетикам лучше избегать употребления черешни в больших количествах. Это обусловлено тем, что употребление ягоды поднимет уровень сахара в организме и активизирует обмен веществ. Помимо того, журналист Станислав Тимонов рассказал, что свежесть фруктов и овощей можно продлить с помощью хранения их в герметичном контейнере и в пищевой пленке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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