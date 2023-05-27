Врач Круглова предупредила россиян об опасности любви к черешне

Переедание черешни может привести к набору веса, проблемам с пищеварением, изменению стула и вздутию живота. Об этом рассказала врал-диетолог Наталья Круглова.
«Переедание черешни, как и других сладких фруктов, может приводить к набору веса. Кроме того, возможно временное изменение стула, дискомфорт в органах пищеварительной системы, вздутие живота», — рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.
Также Круглова назвала суточную норму потребления черешни для взрослого человека. Она составила 200-300 грамм.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что диабетикам лучше избегать употребления черешни в больших количествах. Это обусловлено тем, что употребление ягоды поднимет уровень сахара в организме и активизирует обмен веществ. Помимо того, журналист Станислав Тимонов рассказал, что свежесть фруктов и овощей можно продлить с помощью хранения их в герметичном контейнере и в пищевой пленке.
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