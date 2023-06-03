03 июня 2023

Аналитик назвала причину рекорда ипотечных кредитов в мае

Аналитик Радченко: россияне стали чаще инвестировать в недвижимость из-за обвала рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне считают недвижимость более надежным способом хранения сбережений Фото:

Резкое снижение курса рубля сказалось на рекордных показателях выданных ипотечных кредитов в России в мае. Россияне считают недвижимость более надежным способом хранения сбережений. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«За эти пять месяцев рубль обвалился на 25%. Был 62 в ноябре, сейчас 80 с лишним. Вот и основная причина. Это не про улучшение жилищных условий. Улучшают те, у кого есть сбережения. Они сейчас побежали снимать деньги с депозитов. Если раньше граждане перекладывались в валюту или хранили в валюте, поэтому такие колебания их не особо волновали. Сейчас из-за того, что валютные депозиты практически запрещены. 5% банку платить за хранение в валюте мало кто хочет», — сказала Ирина Радченко.

Ранее стало известно, что российские банки в мае выдали своим клиентам до 590 млрд рублей в виде ипотечных кредитов. Это является самым большим с начала года.

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Резкое снижение курса рубля сказалось на рекордных показателях выданных ипотечных кредитов в России в мае. Россияне считают недвижимость более надежным способом хранения сбережений. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «За эти пять месяцев рубль обвалился на 25%. Был 62 в ноябре, сейчас 80 с лишним. Вот и основная причина. Это не про улучшение жилищных условий. Улучшают те, у кого есть сбережения. Они сейчас побежали снимать деньги с депозитов. Если раньше граждане перекладывались в валюту или хранили в валюте, поэтому такие колебания их не особо волновали. Сейчас из-за того, что валютные депозиты практически запрещены. 5% банку платить за хранение в валюте мало кто хочет», — сказала Ирина Радченко. Ранее стало известно, что российские банки в мае выдали своим клиентам до 590 млрд рублей в виде ипотечных кредитов. Это является самым большим с начала года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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