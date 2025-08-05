Мир уверен в скорой встрече Путина и Зеленского: насколько она близка и как пройдет

На фоне обострения ситуации вокруг ультиматума, выдвинутого Соединенными Штатами, Кремль впервые выразил готовность рассмотреть возможность проведения личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В связи с этим индийское издание Hindustan Times уверено, что таким образом российский лидер «поставил Украине мат». Насколько эта встреча близка и в каком формате может пройти — в материале URA.RU.
Украине поставлен мат
Журналисты газеты Hindustan Times, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможности переговоров между Путиным и Зеленским, отмечают, что Москва перевернула правила игры. «Кремль ставит мат Украине», — подытоживают журналисты.
В Кремле не исключают встречи Путина и Зеленского
На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин допускает проведение личной встречи с президентом Украины. Однако перед этим необходимо завершить все подготовительные мероприятия на экспертном уровне в рамках переговоров между делегациями. По его словам, соответствующая работа пока не завершена, что делает проведение встречи преждевременным.
Путин на днях намекнул, что РФ готова на переговоры
В ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин также говорил о готовности Москвы возобновить диалог по урегулированию конфликта с Украиной, когда Киев будет к этому готов. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что проведение переговоров между Россией и Украиной невозможно, поскольку не завершены согласованные обмены военнопленными. Президент Украины подчеркнул, что страна не приступит к переговорам до выполнения этих условий.
Зеленский ответил, что Украина готова к встрече с Путиным
Однако недавно Зеленский сменил риторику и выразил готовность к проведению переговоров с Россией на высшем уровне в любой момент. Таким образом он прокомментировал заявление российского лидера о возможности возобновления диалога между двумя государствами. Об этом он писал в своем telegram-канале.
Песков: встреча Путина и Зеленского до конца августа маловероятна
Дмитрий Песков еще в конце июля писал, что встреча между главами России и Украины представляется маловероятной до конца августа. При этом он акцентировал внимание на том, что переговоры на высшем уровне способны сыграть ключевую роль в разрешении конфликта.
Россия нашла эффективный формат переговоров с Украиной
Российская сторона недавно также предложила новый формат переговоров с Украиной. После завершения третьего раунда встреч в Стамбуле руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва внесла инициативу о создании рабочих групп, которые будут вести диалог по отдельным вопросам дистанционно. По мнению экспертов, такой подход обеспечит более тщательную подготовку к очным переговорам, а также позволит разграничить обсуждение гуманитарных, военных и политических тем.
Итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле
В конце июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Ключевые итоги переговоров в Стамбуле были сосредоточены на вопросах обмена военнопленными, возвращения тел погибших, а также обсуждении перспектив прекращения огня. Вместе с тем, глубокие политические противоречия по-прежнему остаются нерешенными. Пресс-секретарь президента России сообщил, что стороны провели обмен мнениями по проектам меморандума и возможного мирного урегулирования.
Трамп намерен ввести санкции, которые России не страшны
Недавно Дональд Трамп заявил о возможности введения более строгих санкций против России, если к восьмому августа не будет достигнут прогресс в вопросе перемирия на Украине. Отмечается, что прежние методы администрации Трампа в отношении России теряют эффективность, а наступательные действия российских вооруженных сил вынуждают Вашингтон ускорить урегулирование конфликта. Ряд западных изданий скептически оценивают риторику главы Белого дома, в то время как эксперты подчеркивают, что Москва намерена последовательно реализовывать свои планы по изменению подхода к мировой безопасности.
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