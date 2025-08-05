Бастрыкин напомнил о зверствах ВСУ в Русском Поречном под Суджей

Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины причастны к массовым убийствам мирных жителей села Русское Поречное под Суджей в ноябре и декабре 2024 года. Об этом напомнил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, установлены имена ряда участников преступлений.
«Следствием установлена причастность военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийствам жителей Русского Поречного. Многих мы знаем поименно», — заявил Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в ноябре 2024 года старший солдат Евгений Фабрисенко вместе с командиром и сослуживцами отвели в подвал жилого дома пять пожилых людей и бросили туда гранату, а еще двоих забили до смерти ногами.
В декабре того же года, по данным следствия, солдат Владимир Парафило с сослуживцами изнасиловали местную жительницу, а мужчину, попытавшегося ее защитить, застрелили. Затем женщину с телом убитого спустили в подвал и подорвали гранату. Кроме того, по свидетельствам очевидцев и обвиняемого Фабрисенко, были убиты еще 15 мирных жителей. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к совершенным преступлениям.
О трагедии в Русском Поречном стало известно в январе 2025 года после публикаций военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, который сообщил о найденных в подвалах телах гражданских с признаками насильственной смерти. В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими военными в Курской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.