Бастрыкин напомнил о зверствах ВСУ в Русском Поречном под Суджей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин заявил, что к убийствам мирных жителей под Суджей причастны бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Бастрыкин заявил, что к убийствам мирных жителей под Суджей причастны бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины причастны к массовым убийствам мирных жителей села Русское Поречное под Суджей в ноябре и декабре 2024 года. Об этом напомнил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, установлены имена ряда участников преступлений.

«Следствием установлена причастность военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийствам жителей Русского Поречного. Многих мы знаем поименно», — заявил Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в ноябре 2024 года старший солдат Евгений Фабрисенко вместе с командиром и сослуживцами отвели в подвал жилого дома пять пожилых людей и бросили туда гранату, а еще двоих забили до смерти ногами.

В декабре того же года, по данным следствия, солдат Владимир Парафило с сослуживцами изнасиловали местную жительницу, а мужчину, попытавшегося ее защитить, застрелили. Затем женщину с телом убитого спустили в подвал и подорвали гранату. Кроме того, по свидетельствам очевидцев и обвиняемого Фабрисенко, были убиты еще 15 мирных жителей. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к совершенным преступлениям.

О трагедии в Русском Поречном стало известно в январе 2025 года после публикаций военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, который сообщил о найденных в подвалах телах гражданских с признаками насильственной смерти. В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими военными в Курской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины причастны к массовым убийствам мирных жителей села Русское Поречное под Суджей в ноябре и декабре 2024 года. Об этом напомнил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, установлены имена ряда участников преступлений. «Следствием установлена причастность военнослужащих 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийствам жителей Русского Поречного. Многих мы знаем поименно», — заявил Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде». По его словам, в ноябре 2024 года старший солдат Евгений Фабрисенко вместе с командиром и сослуживцами отвели в подвал жилого дома пять пожилых людей и бросили туда гранату, а еще двоих забили до смерти ногами. В декабре того же года, по данным следствия, солдат Владимир Парафило с сослуживцами изнасиловали местную жительницу, а мужчину, попытавшегося ее защитить, застрелили. Затем женщину с телом убитого спустили в подвал и подорвали гранату. Кроме того, по свидетельствам очевидцев и обвиняемого Фабрисенко, были убиты еще 15 мирных жителей. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к совершенным преступлениям. О трагедии в Русском Поречном стало известно в январе 2025 года после публикаций военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, который сообщил о найденных в подвалах телах гражданских с признаками насильственной смерти. В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими военными в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...