Политолог Меркель: ВСУ лишатся людей раньше, чем оружия

05 июня 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Меркель считает, что проблема ВСУ не заключается в наличии оружия Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в беседе на Spiegel TV. «Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», — заявил Меркель в беседе на Spiegel TV. Он пояснил свою мысль тем, что проблема ВСУ заключается не в наличии оружия, а в численности населения Украины. Поскольку перевес в этом отношении на стороне России, то за Киев просто будет некому будет воевать. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за безразличия последнего по отношению к жизням своих сограждан. Согласно мнению полковника, Зеленский пожертвует тысячами ради достижения своих целей.

Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в беседе на Spiegel TV. «Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», — заявил Меркель в беседе на Spiegel TV. Он пояснил свою мысль тем, что проблема ВСУ заключается не в наличии оружия, а в численности населения Украины. Поскольку перевес в этом отношении на стороне России, то за Киев просто будет некому будет воевать. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за безразличия последнего по отношению к жизням своих сограждан. Согласно мнению полковника, Зеленский пожертвует тысячами ради достижения своих целей.