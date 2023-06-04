04 июня 2023
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В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
В ЯНАО из-за погоды могут ограничить работу паромной переправы Фото:

На территории ЯНАО 5 июня ожидается усиление ветра, сопровождаемого дождем. Из-за погодных условий возможно ограничение работы паромной переправы через реку Обь, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта.

«Усиление ветра, дождь ожидаются 5 июня. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — сообщает пресс-служба дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

Жителей округа просят заранее планировать свои поездки и следить за погодными условиями. За состоянием работы переправы можно наблюдать в онлайн-режиме.

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На территории ЯНАО 5 июня ожидается усиление ветра, сопровождаемого дождем. Из-за погодных условий возможно ограничение работы паромной переправы через реку Обь, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта. «Усиление ветра, дождь ожидаются 5 июня. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — сообщает пресс-служба дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Жителей округа просят заранее планировать свои поездки и следить за погодными условиями. За состоянием работы переправы можно наблюдать в онлайн-режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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