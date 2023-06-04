В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

В ЯНАО из-за погоды могут ограничить работу паромной переправы
На территории ЯНАО 5 июня ожидается усиление ветра, сопровождаемого дождем. Из-за погодных условий возможно ограничение работы паромной переправы через реку Обь, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта.
«Усиление ветра, дождь ожидаются 5 июня. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — сообщает пресс-служба дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».
Жителей округа просят заранее планировать свои поездки и следить за погодными условиями. За состоянием работы переправы можно наблюдать в онлайн-режиме.
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