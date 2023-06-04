Источник раскрыл, почему главный дирижер Пермской оперы передумал увольняться

Дирижер оперного театра Мигран Агаджанян не смог найти зарплату больше, чем в Перми

05 июня 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Главный дирижер пермской оперы передумал уходить по собственному желанию Фото: Алексей Гущин © URA.RU Главный дирижер Пермской оперы Мигран Агажданян не смог найти работы лучше, чем в Перми. Это стало одной из причин, почему он передумал увольняться из театра вслед за экс-директором Довлетом Анзароковым, рассказали источники URA.RU. «Он не ушел по двум причинам. Первая — деньги. Никто ему столько предложить не может. А тут якобы еще обещали добавить в новом сезоне», — говорит собеседник. Другая причина, по словам источника, заключается в том, что Довлет Анзароков, который обещал своему соратнику Агаджаняну найти новое место работы, не смог выполнить обещание. Он сам пока находится в поиске. «И Агаджанян, у которого контракт истекает в августе, остался. Но его выходку в минкульте запомнили. Нет никаких гарантий, что, как только Анзароков его куда-нибудь позовет, он не примет приглашение. Даже если оно поступит посреди сезона», — говорит инсайдер. Решение о том, продлять или нет контракт, будет новый директор театра. URA.RU направило запрос в пресс-службу оперного театра и сообщение в мессенджере Telegram Миграну Агаджаняну. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что краевой минкульт разорвал контракт с директором пермского театра оперы и балета Довлетом Анзароковым. Анзароков обвинил власти в давлении. В знак солидарности с директором об увольнении заявил и главный дирижер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный дирижер Пермской оперы Мигран Агажданян не смог найти работы лучше, чем в Перми. Это стало одной из причин, почему он передумал увольняться из театра вслед за экс-директором Довлетом Анзароковым, рассказали источники URA.RU. «Он не ушел по двум причинам. Первая — деньги. Никто ему столько предложить не может. А тут якобы еще обещали добавить в новом сезоне», — говорит собеседник. Другая причина, по словам источника, заключается в том, что Довлет Анзароков, который обещал своему соратнику Агаджаняну найти новое место работы, не смог выполнить обещание. Он сам пока находится в поиске. «И Агаджанян, у которого контракт истекает в августе, остался. Но его выходку в минкульте запомнили. Нет никаких гарантий, что, как только Анзароков его куда-нибудь позовет, он не примет приглашение. Даже если оно поступит посреди сезона», — говорит инсайдер. Решение о том, продлять или нет контракт, будет новый директор театра. URA.RU направило запрос в пресс-службу оперного театра и сообщение в мессенджере Telegram Миграну Агаджаняну. На момент публикации ответы не были получены. Ранее URA.RU сообщало, что краевой минкульт разорвал контракт с директором пермского театра оперы и балета Довлетом Анзароковым. Анзароков обвинил власти в давлении. В знак солидарности с директором об увольнении заявил и главный дирижер.