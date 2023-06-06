Судебные приставы Сургута вернули матери сына, похищенного бывшим мужем

07 июня 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело за похищение несовершеннолетнего Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) приставы разыскали и вернули матери 7-летнего сына, которого скрывал бывший муж. Об этом сообщили в УФССП России по ХМАО-Югре. «Женщина была вынуждена обратиться к правосудию, поскольку отец ее 7-летнего сына скрывал местонахождение ребенка и препятствовал их общению. Приставы смогли установить местонахождение мужчины и ребенка, совместно с сотрудниками уголовного розыска был осуществлен выход по их новому месту жительства. Мужчину задержали и доставили в следственный отдел, а ребенка передали матери», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте управления. Уточняется, что в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело за похищение несовершеннолетнего. Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) женщина накопила долг по алиментам 500 тысяч рублей. Решением суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В Сургуте (ХМАО) приставы разыскали и вернули матери 7-летнего сына, которого скрывал бывший муж. Об этом сообщили в УФССП России по ХМАО-Югре. «Женщина была вынуждена обратиться к правосудию, поскольку отец ее 7-летнего сына скрывал местонахождение ребенка и препятствовал их общению. Приставы смогли установить местонахождение мужчины и ребенка, совместно с сотрудниками уголовного розыска был осуществлен выход по их новому месту жительства. Мужчину задержали и доставили в следственный отдел, а ребенка передали матери», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте управления. Уточняется, что в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело за похищение несовершеннолетнего. Сейчас мужчина находится изоляторе временного содержания. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) женщина накопила долг по алиментам 500 тысяч рублей. Решением суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.