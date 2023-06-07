В Челябинской области задержали 14-летнего подростка, помогавшего мошенникам

07 июня 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Подростка со сбережениями обманутой бабушки задержали возле банкомата Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Трехгорном (Челябинская область) задержали 14-летнего подростка, который устроился курьером к мошенникам. Мальчик думал, что занимается законным заработком, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мошенники использовали схему „родственник попал в ДТП“. Они убедили бабушку 1939 года рождения в том, что ее подруге требуется помощь и отправили за деньгами несовершеннолетнего. По словам 14-летнего подростка работу курьером он нашел в интернете. Считал, это честный заработок», — уточнили URA.RU в ведомстве. Сначала бабушка услышала в трубке плачущий голос лучшей подруги, затем сотрудника полиции и лечащего врача. Трое убедили ее в необходимости передать сбережения, чтобы помочь пострадавшим и прооперировать подругу. Она передала 300 тысяч рублей несовершеннолетнему курьеру и только потом позвонила своей приятельнице. Так пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию Трехгорного. Подростка задержали возле банкомата. Он пытался положить наличные на банковскую карту, но силовики нашли его раньше. Деньги вернут потерпевшей после следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Трехгорном (Челябинская область) задержали 14-летнего подростка, который устроился курьером к мошенникам. Мальчик думал, что занимается законным заработком, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мошенники использовали схему „родственник попал в ДТП“. Они убедили бабушку 1939 года рождения в том, что ее подруге требуется помощь и отправили за деньгами несовершеннолетнего. По словам 14-летнего подростка работу курьером он нашел в интернете. Считал, это честный заработок», — уточнили URA.RU в ведомстве. Сначала бабушка услышала в трубке плачущий голос лучшей подруги, затем сотрудника полиции и лечащего врача. Трое убедили ее в необходимости передать сбережения, чтобы помочь пострадавшим и прооперировать подругу. Она передала 300 тысяч рублей несовершеннолетнему курьеру и только потом позвонила своей приятельнице. Так пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию Трехгорного. Подростка задержали возле банкомата. Он пытался положить наличные на банковскую карту, но силовики нашли его раньше. Деньги вернут потерпевшей после следственных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).