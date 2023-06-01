Вице-мэру Екатеринбурга предрекают отставку

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Орлов у дома Севастьянова и на Плотинке. Екатеринбург, орлов алексей, бубнов алексей, плотинка
Вопросы к своему заму имеет и сам Алексей Орлов, но он не любитель кадровых решений Фото:

Возможная отставка главы регионального управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина спровоцировала слух про самого критикуемого вице-мэра Екатеринбурга — Алексея Бубнова. В местной политтусовке обсуждают, что именно он сменит Дубровина.

«Бубнова должны назначить 19 июня», — поделился источник URA.RU, близкий к областному кабмину. Хотя по данным второго собеседника, никаких решений пока не принято: на место Дубровина несколько претендентов, ни один из них якобы не согласован у губернатора Евгения Куйвашева. А третий источник поделился, что новым начальником УКСа будет не Бубнов, а другой городской чиновник. Сам Бубнов для комментариев недоступен.

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Коллеги публично троллят вице-мэра за грязь в Екатеринбурге: в центре города большой флешмоб. Фото

Чиновник работает в статусе замглавы Екатеринбурга с 2018 года. И регулярно сталкивается с хейтом в СМИ и соцсетях — ведь отвечает за наиболее проблемные направления: транспорт, ремонт дорог, парков и уборку города. А также периодически попадает в скандалы. Например, марте Бубнов, отвечая на вопрос про грязь в Екатеринбурге, посоветовал горожанам не носить белую обувь. Это моментально стало мемом. Возмущенные (как они считают) бездействием коллеги чиновники тут же устроили публичную акцию в центре города — чтобы потроллить Бубнова.

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Возможная отставка главы регионального управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина спровоцировала слух про самого критикуемого вице-мэра Екатеринбурга — Алексея Бубнова. В местной политтусовке обсуждают, что именно он сменит Дубровина. «Бубнова должны назначить 19 июня», — поделился источник URA.RU, близкий к областному кабмину. Хотя по данным второго собеседника, никаких решений пока не принято: на место Дубровина несколько претендентов, ни один из них якобы не согласован у губернатора Евгения Куйвашева. А третий источник поделился, что новым начальником УКСа будет не Бубнов, а другой городской чиновник. Сам Бубнов для комментариев недоступен. Чиновник работает в статусе замглавы Екатеринбурга с 2018 года. И регулярно сталкивается с хейтом в СМИ и соцсетях — ведь отвечает за наиболее проблемные направления: транспорт, ремонт дорог, парков и уборку города. А также периодически попадает в скандалы. Например, марте Бубнов, отвечая на вопрос про грязь в Екатеринбурге, посоветовал горожанам не носить белую обувь. Это моментально стало мемом. Возмущенные (как они считают) бездействием коллеги чиновники тут же устроили публичную акцию в центре города — чтобы потроллить Бубнова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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