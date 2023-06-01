Вице-мэру Екатеринбурга предрекают отставку

Возможная отставка главы регионального управления капстроительства (УКС) Игоря Дубровина спровоцировала слух про самого критикуемого вице-мэра Екатеринбурга — Алексея Бубнова. В местной политтусовке обсуждают, что именно он сменит Дубровина.
«Бубнова должны назначить 19 июня», — поделился источник URA.RU, близкий к областному кабмину. Хотя по данным второго собеседника, никаких решений пока не принято: на место Дубровина несколько претендентов, ни один из них якобы не согласован у губернатора Евгения Куйвашева. А третий источник поделился, что новым начальником УКСа будет не Бубнов, а другой городской чиновник. Сам Бубнов для комментариев недоступен.
Чиновник работает в статусе замглавы Екатеринбурга с 2018 года. И регулярно сталкивается с хейтом в СМИ и соцсетях — ведь отвечает за наиболее проблемные направления: транспорт, ремонт дорог, парков и уборку города. А также периодически попадает в скандалы. Например, марте Бубнов, отвечая на вопрос про грязь в Екатеринбурге, посоветовал горожанам не носить белую обувь. Это моментально стало мемом. Возмущенные (как они считают) бездействием коллеги чиновники тут же устроили публичную акцию в центре города — чтобы потроллить Бубнова.
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