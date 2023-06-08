В Челябинской области «Почта России» 12 июня изменит график работы

09 июня 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

В регионе 12 июня не будут работать отделения «Почты России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в День России, 12 июня, не будут работать отделения «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе УФПС региона. «Для всех почтовых отделений 12 июня станет выходным днем. Почтальоны в этот день не будут разносить письма и периодические печатные издания», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что жители, которые получают пенсии 11 и 12 числа, получат выплаты раньше. Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Почты России» или в отделениях.

В Челябинской области в День России, 12 июня, не будут работать отделения «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе УФПС региона. «Для всех почтовых отделений 12 июня станет выходным днем. Почтальоны в этот день не будут разносить письма и периодические печатные издания», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что жители, которые получают пенсии 11 и 12 числа, получат выплаты раньше. Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Почты России» или в отделениях.