08 июня 2023

В Челябинской области «Почта России» 12 июня изменит график работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Алексей Текслер посетили отделение почтовой связи. Челябинск, почта росии
В регионе 12 июня не будут работать отделения «Почты России» Фото:

В Челябинской области в День России, 12 июня, не будут работать отделения «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе УФПС региона.

«Для всех почтовых отделений 12 июня станет выходным днем. Почтальоны в этот день не будут разносить письма и периодические печатные издания», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что жители, которые получают пенсии 11 и 12 числа, получат выплаты раньше. Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Почты России» или в отделениях.

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В Челябинской области в День России, 12 июня, не будут работать отделения «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе УФПС региона. «Для всех почтовых отделений 12 июня станет выходным днем. Почтальоны в этот день не будут разносить письма и периодические печатные издания», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что жители, которые получают пенсии 11 и 12 числа, получат выплаты раньше. Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Почты России» или в отделениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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