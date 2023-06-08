В Челябинской области «Почта России» 12 июня изменит график работы

В регионе 12 июня не будут работать отделения «Почты России»
В Челябинской области в День России, 12 июня, не будут работать отделения «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе УФПС региона.
«Для всех почтовых отделений 12 июня станет выходным днем. Почтальоны в этот день не будут разносить письма и периодические печатные издания», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что жители, которые получают пенсии 11 и 12 числа, получат выплаты раньше. Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Почты России» или в отделениях.
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