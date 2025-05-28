Челябинский бизнесмен Аристов пожаловался на отказ Верховного суда заниматься его делом

Экс-владелец «Арианта» Аристов поспорил с Верховным судом
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Аристовы и Кретовы оспорили отказ Верховного суда РФ заниматься их делом
Аристовы и Кретовы оспорили отказ Верховного суда РФ заниматься их делом Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Предприниматель Александр Аристов обжаловал отказ Верховного суда РФ заниматься спором о национализации. Как следует из сайта арбитража, одновременно бизнесмен с супругой Людмилой попросили восстановить пропущенный процессуальный срок.

«Александр Аристов, Людмила Аристова. Жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании», — отмечено в картотеке арбитражных дел.

Жалоба и ходатайство поданы в мае, и сейчас не рассмотрены. Жалобы на отказ рассматривать дело в заседании также подали другие участники процесса. Среди них есть дочь и зять Аристовых Елена и Александр Кретовы, семейная «Группа компаний Ариант», экс-владельцы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы, сын бизнес-четы Михаил и оставшаяся за ними «Компания Эталон».

Определение ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда принято 6 мая. Тогда же оглашено определение о восстановлении пропущенного срока. Оба документа приняты в закрытом заседании, и для общественности недоступны.

Причиной спора стала национализация «Арианта» весной 2024 года. Передача агрохолдинга в руки государства агрохолдинга стала следствием такого же процесса в отношении Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года оба бизнеса находились под контролем Аристовых и Антиповых. Но ЧЭМК стал государственным, а пищевое направление появилось от доходов металлургического производства, что привело и к его национализации.

Государство потребовало от семей выплатить 105 млрд рублей. А до тех пор на все их личные активы наложен арест. Ход судебных разбирательств стороны не комментируют.

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Предприниматель Александр Аристов обжаловал отказ Верховного суда РФ заниматься спором о национализации. Как следует из сайта арбитража, одновременно бизнесмен с супругой Людмилой попросили восстановить пропущенный процессуальный срок. «Александр Аристов, Людмила Аристова. Жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании», — отмечено в картотеке арбитражных дел. Жалоба и ходатайство поданы в мае, и сейчас не рассмотрены. Жалобы на отказ рассматривать дело в заседании также подали другие участники процесса. Среди них есть дочь и зять Аристовых Елена и Александр Кретовы, семейная «Группа компаний Ариант», экс-владельцы Челябинского электрометаллургического комбината Юрий и Людмила Антиповы, сын бизнес-четы Михаил и оставшаяся за ними «Компания Эталон». Определение ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда принято 6 мая. Тогда же оглашено определение о восстановлении пропущенного срока. Оба документа приняты в закрытом заседании, и для общественности недоступны. Причиной спора стала национализация «Арианта» весной 2024 года. Передача агрохолдинга в руки государства агрохолдинга стала следствием такого же процесса в отношении Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года оба бизнеса находились под контролем Аристовых и Антиповых. Но ЧЭМК стал государственным, а пищевое направление появилось от доходов металлургического производства, что привело и к его национализации. Государство потребовало от семей выплатить 105 млрд рублей. А до тех пор на все их личные активы наложен арест. Ход судебных разбирательств стороны не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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