08 июня 2023

Пермский избирком назначил дату выборов в заксобрание

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Выборы, архив. Пермь, подсчет бюллетеней, выборы, уик
Довыборы в законодательное собрание состоятся 10 сентября Фото:

Избирательная комиссия Пермского края официально назначила дату довыборов в заксобрание региона по округу №17. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Официальный старт кампании будет дан сразу же после опубликования решения 14 июня. На следующий день после опубликования начинается процедура выдвижения кандидатов», — отметили в крайизбиркоме.

Мандат депутата в округе №17 (Чусовой, Горнозаводск) стал вакантен после ухода председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Антона Удальева. Он занял пост заместителя руководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. По итогам праймериз «Единой России» победил призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

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Избирательная комиссия Пермского края официально назначила дату довыборов в заксобрание региона по округу №17. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Официальный старт кампании будет дан сразу же после опубликования решения 14 июня. На следующий день после опубликования начинается процедура выдвижения кандидатов», — отметили в крайизбиркоме. Мандат депутата в округе №17 (Чусовой, Горнозаводск) стал вакантен после ухода председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Антона Удальева. Он занял пост заместителя руководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. По итогам праймериз «Единой России» победил призер Олимпийских игр Альберт Демченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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