Пермский избирком назначил дату выборов в заксобрание

09 июня 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Довыборы в законодательное собрание состоятся 10 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Избирательная комиссия Пермского края официально назначила дату довыборов в заксобрание региона по округу №17. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Официальный старт кампании будет дан сразу же после опубликования решения 14 июня. На следующий день после опубликования начинается процедура выдвижения кандидатов», — отметили в крайизбиркоме. Мандат депутата в округе №17 (Чусовой, Горнозаводск) стал вакантен после ухода председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Антона Удальева. Он занял пост заместителя руководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. По итогам праймериз «Единой России» победил призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

Избирательная комиссия Пермского края официально назначила дату довыборов в заксобрание региона по округу №17. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Официальный старт кампании будет дан сразу же после опубликования решения 14 июня. На следующий день после опубликования начинается процедура выдвижения кандидатов», — отметили в крайизбиркоме. Мандат депутата в округе №17 (Чусовой, Горнозаводск) стал вакантен после ухода председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Антона Удальева. Он занял пост заместителя руководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. По итогам праймериз «Единой России» победил призер Олимпийских игр Альберт Демченко.