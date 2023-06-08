Пермский избирком назначил дату выборов в заксобрание

Избирательная комиссия Пермского края официально назначила дату довыборов в заксобрание региона по округу №17. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Официальный старт кампании будет дан сразу же после опубликования решения 14 июня. На следующий день после опубликования начинается процедура выдвижения кандидатов», — отметили в крайизбиркоме.
Мандат депутата в округе №17 (Чусовой, Горнозаводск) стал вакантен после ухода председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Антона Удальева. Он занял пост заместителя руководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. По итогам праймериз «Единой России» победил призер Олимпийских игр Альберт Демченко.
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