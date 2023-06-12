Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский окончательно перенес День Победы на Украине на 8 мая Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому День Победы в стране будет праздноваться 8 мая. Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

«Проект закона про День Памяти (про перенос Дня Победы на 8 мая — прим. URA.RU) над нацизмом 1939—1945 годов подписан президентом Украины», — сообщается на сайте. Другой информации не приведено.

Сам законопроект был зарегистрирован 8 мая 2023 года. Тогда Зеленский решил установить 9 мая Днем Европы, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому День Победы в стране будет праздноваться 8 мая. Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады Украины. «Проект закона про День Памяти (про перенос Дня Победы на 8 мая — прим. URA.RU) над нацизмом 1939—1945 годов подписан президентом Украины», — сообщается на сайте. Другой информации не приведено. Сам законопроект был зарегистрирован 8 мая 2023 года. Тогда Зеленский решил установить 9 мая Днем Европы, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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