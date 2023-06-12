Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине

Владимир Зеленский окончательно перенес День Победы на Украине на 8 мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому День Победы в стране будет праздноваться 8 мая. Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады Украины.
«Проект закона про День Памяти (про перенос Дня Победы на 8 мая — прим. URA.RU) над нацизмом 1939—1945 годов подписан президентом Украины», — сообщается на сайте. Другой информации не приведено.
Сам законопроект был зарегистрирован 8 мая 2023 года. Тогда Зеленский решил установить 9 мая Днем Европы, передает телеканал 360.
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