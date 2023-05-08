Пользователи Twitter жестко разнесли Зеленского из-за его нового указа о Дне Победы

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в лицемерии и лжи из-за отмены Дня Победы

09 мая 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы Фото: Официальный сайт президента Украины Украинского лидера Владимира Зеленского обвинили в лицемерии и лжи после поздравления с победой над нацизмом и сообщении о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая, которое он опубликовал накануне на своей странице в социальной сети. Пользователи Twitter настаивают, что он старается отрицать историю, но при этом не сможет ее изменить. «Какой же ты лжец! США и Украина проголосовали против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Прекрати пачкать память о погибших советских солдатах!» — написал один из подписчиков в комментариях под постом Зеленского. «На Украине это было 9 мая, <…> когда нацистская Германия капитулировала. Как ты смеешь отнимать День Победы у наших бабушек и дедушек, которые сражались и жертвовали своими жизнями?» — поддержал другой комментатор. «Восемьдесят лет назад Россия победила нацизм в Германии. Сегодня она борется за то, чтобы победить нацизм на Украине, который поддерживает Запад», — заявил еще один из пользователей платформы. Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая будет отмечаться День Европы. Законопроект был незамедлительно принят. Нововведения Зеленского уже получили одобрение в Евросоюзе, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинского лидера Владимира Зеленского обвинили в лицемерии и лжи после поздравления с победой над нацизмом и сообщении о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая, которое он опубликовал накануне на своей странице в социальной сети. Пользователи Twitter настаивают, что он старается отрицать историю, но при этом не сможет ее изменить. «Какой же ты лжец! США и Украина проголосовали против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Прекрати пачкать память о погибших советских солдатах!» — написал один из подписчиков в комментариях под постом Зеленского. «На Украине это было 9 мая, <…> когда нацистская Германия капитулировала. Как ты смеешь отнимать День Победы у наших бабушек и дедушек, которые сражались и жертвовали своими жизнями?» — поддержал другой комментатор. «Восемьдесят лет назад Россия победила нацизм в Германии. Сегодня она борется за то, чтобы победить нацизм на Украине, который поддерживает Запад», — заявил еще один из пользователей платформы. Ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая будет отмечаться День Европы. Законопроект был незамедлительно принят. Нововведения Зеленского уже получили одобрение в Евросоюзе, сообщает телеканал 360.