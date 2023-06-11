Челябинцы сплели маскировочные сети во время празднования Дня России

Две маскировочные сети практически закончены во время праздника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Миассе Челябинской области во время празднования Дня России местные жители сплели две маскировочные сети для отправки мобилизованным. Об этом URA.RU сообщили волонтеры.

«В День России многие гости праздника, посвященного знаменательной дате, решили делом доказать свою любовь к Родине. Они приняли участие в массовом плетении маскировочных сетей на бульваре Мира. За время мероприятия почти полностью сплетены две масксети», — сообщила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова.

Красильникова рассказала, что совместно с участниками объединения «Время помогать» были установлены конструкции и натянуты сети. Всем желающим выдали ленты, на которых жители оставили свои письменные послания бойцам — пожелания здоровья, удачи, победы.

Ранее стало известно, что волонтеры собрали для мобилизованных бойцов подразделения «Шторм» посылки с продуктами питания, вещами и масксетями. До этого жители Миасса передали бойцам полторы тонны картофеля.

За время праздника были практически закончены две маскировочные сети Сообщество «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте»