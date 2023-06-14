Свердловские власти взялись за развитие электротранспорта в регионе

Свердловскую область благоустроят для пользования электротранспортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Свердловской области договорились о развитии инфраструктуры для электротранспорта в регионе с компанией-оператором Hyper, которая занимается созданием подобной экосистемы. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Стимулирование спроса на электромобили, а также создание сети зарядных станций и программного обеспечения для их работы стало предметом соглашения, которое заключили правительство Свердловской области и компания-оператор Hyper. Документ подписали министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и генеральный директор Hyper Алексей Тихонов», — сказано в сообщении. Hyper будет разрабатывать поддержку, необходимую для устойчивого спроса на электротранспорт, и созданием на Среднем Урале сети электрических зарядных станций.

По словам Василия Старкова, данный проект сделает города региона более инновационными и устремленными в будущее. Алексей Тихонов сказал, что Свердловская область является одним из самых промышленно развитых регионов в стране. «Мы готовы реализовать проект в кратчайшие сроки, чтобы жителям было удобно пользоваться электротранспортом», — подытожил он.

Ранее президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук раскритиковал появления новых «Москвичей» в такси из-за непригодной инфраструктуры к электротранспорту в регионе. Дилерская сеть отечественной марки представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.