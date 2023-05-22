Свердловский автоэксперт Форманчук назвал появление «Москвичей» в такси бредовым пиаром

22 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Новые «Москвичи» совершенно непригодны для такси, считает Кирилл Форманчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургские таксопарки могут пополнить новыми электрокарами от «Москвича». Слухи об этом появились среди местных таксистов. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук считает, что подобное нововведение не что иное, как пиар ход отечественной марки и на деле из этого ничего не получится. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «Зимой электрокары проезжают порядка 100 километров и требуют заряда, а заряжаются по 12 часов. У „Москвича“ нет быстрых зарядных устройств. Что водителю делать, пока она заряжается, спать? В Екатеринбурге шесть зарядок на весь город и все платные. С любой точки зрения, это бредовый пиар „Москвича“. Эти машины не продаются и никому не нужны», — сказал Кирилл Форманчук. По мнению автоэксперта, в таксопарк лучше приобрести Volkswagen Polo или любую китайскую машину на бензине. «Незачем таксопарку покупать электрокар за четыре миллиона рублей. Если „Москвич“ государственный проект, то пускай лучше предприятию дадут денег, чтобы на автомобили снизили цены», — отметил он. Ранее свердловский автоэксперт раскритиковал новый «Москвич», так как автомобиль совершенно не пригоден для погодных условий региона. Дилерская сеть отечественной марки представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургские таксопарки могут пополнить новыми электрокарами от «Москвича». Слухи об этом появились среди местных таксистов. Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук считает, что подобное нововведение не что иное, как пиар ход отечественной марки и на деле из этого ничего не получится. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «Зимой электрокары проезжают порядка 100 километров и требуют заряда, а заряжаются по 12 часов. У „Москвича“ нет быстрых зарядных устройств. Что водителю делать, пока она заряжается, спать? В Екатеринбурге шесть зарядок на весь город и все платные. С любой точки зрения, это бредовый пиар „Москвича“. Эти машины не продаются и никому не нужны», — сказал Кирилл Форманчук. По мнению автоэксперта, в таксопарк лучше приобрести Volkswagen Polo или любую китайскую машину на бензине. «Незачем таксопарку покупать электрокар за четыре миллиона рублей. Если „Москвич“ государственный проект, то пускай лучше предприятию дадут денег, чтобы на автомобили снизили цены», — отметил он. Ранее свердловский автоэксперт раскритиковал новый «Москвич», так как автомобиль совершенно не пригоден для погодных условий региона. Дилерская сеть отечественной марки представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.