В соцсетях иронизируют над заявлением главы Еврокомиссии о ремонте военной техники

Заявление главы Еврокомиссии о ремонте военной техники стало поводом для критики в соцсетях

14 июня 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Выступление Урсулы фон дер Ляйен стало поводом для дискуссии в соцсетях Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Опровержение фейковой информации Пользователи соцсетей обсуждают слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказалась о дефиците микрочипов в России. Якобы для ремонта военной техники в стране используют микросхемы из посудомоечных машин и холодильников. Глава Минпромторга Денис Мантуров уже опроверг это заявление. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Видео выступления Урсулы фон дер Ляйен размещено в разных пабликах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». «Она что, хочет ревизию российскому вооружению устроить? Проверить не используются ли их чипы?» — задаются вопросом пользователи соцсетей. «ЕС просто придумывают проблему на ровном месте, им же надо как-то обвинить Россию, вот и придумывают небылицы», — пишут другие. Один из подписчиков отметил, что для производства чипов требуются редкоземельные металлы, а Россия одна из стран, обладающая их самыми крупными запасами. Заявление о микрочипах главой Еврокомиссии было сделано еще осенью прошлого года. На днях глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что второй раз использовать чип просто нельзя. «Звучало это несколько странно как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика. Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные», — сказал он РИА «Новости». Ранее Мантуров рассказал, почему российская ПВО не имеет аналогов в мире. По его словам, Россия на данный момент в целом превосходит конкурентов по качеству и количеству боевой авиации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи соцсетей обсуждают слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказалась о дефиците микрочипов в России. Якобы для ремонта военной техники в стране используют микросхемы из посудомоечных машин и холодильников. Глава Минпромторга Денис Мантуров уже опроверг это заявление. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Видео выступления Урсулы фон дер Ляйен размещено в разных пабликах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». «Она что, хочет ревизию российскому вооружению устроить? Проверить не используются ли их чипы?» — задаются вопросом пользователи соцсетей. «ЕС просто придумывают проблему на ровном месте, им же надо как-то обвинить Россию, вот и придумывают небылицы», — пишут другие. Один из подписчиков отметил, что для производства чипов требуются редкоземельные металлы, а Россия одна из стран, обладающая их самыми крупными запасами. Заявление о микрочипах главой Еврокомиссии было сделано еще осенью прошлого года. На днях глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что второй раз использовать чип просто нельзя. «Звучало это несколько странно как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика. Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные», — сказал он РИА «Новости». Ранее Мантуров рассказал, почему российская ПВО не имеет аналогов в мире. По его словам, Россия на данный момент в целом превосходит конкурентов по качеству и количеству боевой авиации.