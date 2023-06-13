Мантуров раскрыл, почему российская ПВО не имеет аналогов в мире

Мантуров: только российская ПВО способна противостоять гиперзвуковым ракетам

Гиперзвуковую ракету сможет уничтожить только российская ПВО, сказал Денис Мантуров Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Только российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны противостоять уникальным гиперзвуковым ракетам из России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Только наши системы [ПВО] способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — сказал Денис Мантуров в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что Россия на сегодняшний день превосходит конкурентов по качеству и количеству боевой авиации, как и в большинстве направлений военной промышленности.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что российские силы ПВО являются одними из лучших в мире. Он отмечал, что производство систем в РФ сопоставимо с производством во всем мире, напоминает телеканал 360. Также западные СМИ писали о страхе США и их союзников перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Их применение в зоне спецоперации вызвало тревогу по поводу усовершенствованного арсенала Кремля, передает «Национальная служба новостей».