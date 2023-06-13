Мантуров раскрыл, почему российская ПВО не имеет аналогов в мире

Только российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны противостоять уникальным гиперзвуковым ракетам из России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Только наши системы [ПВО] способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — сказал Денис Мантуров в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что Россия на сегодняшний день превосходит конкурентов по качеству и количеству боевой авиации, как и в большинстве направлений военной промышленности.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что российские силы ПВО являются одними из лучших в мире. Он отмечал, что производство систем в РФ сопоставимо с производством во всем мире, напоминает телеканал 360. Также западные СМИ писали о страхе США и их союзников перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Их применение в зоне спецоперации вызвало тревогу по поводу усовершенствованного арсенала Кремля, передает «Национальная служба новостей».
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