Мантуров раскрыл, почему российская ПВО не имеет аналогов в мире

Мантуров: только российская ПВО способна противостоять гиперзвуковым ракетам
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Гиперзвуковую ракету сможет уничтожить только российская ПВО, сказал Денис Мантуров Фото:
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Только российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны противостоять уникальным гиперзвуковым ракетам из России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Только наши системы [ПВО] способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — сказал Денис Мантуров в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что Россия на сегодняшний день превосходит конкурентов по качеству и количеству боевой авиации, как и в большинстве направлений военной промышленности.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что российские силы ПВО являются одними из лучших в мире. Он отмечал, что производство систем в РФ сопоставимо с производством во всем мире, напоминает телеканал 360. Также западные СМИ писали о страхе США и их союзников перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Их применение в зоне спецоперации вызвало тревогу по поводу усовершенствованного арсенала Кремля, передает «Национальная служба новостей».

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Только российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны противостоять уникальным гиперзвуковым ракетам из России. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Только наши системы [ПВО] способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — сказал Денис Мантуров в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что Россия на сегодняшний день превосходит конкурентов по качеству и количеству боевой авиации, как и в большинстве направлений военной промышленности. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что российские силы ПВО являются одними из лучших в мире. Он отмечал, что производство систем в РФ сопоставимо с производством во всем мире, напоминает телеканал 360. Также западные СМИ писали о страхе США и их союзников перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Их применение в зоне спецоперации вызвало тревогу по поводу усовершенствованного арсенала Кремля, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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