Делимханов вышел на связь, рассказав о своем состоянии

Делимханов сообщил, что с ним все хорошо
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15 съезд ЕР. Второй день. Москва, портрет, съезд ер, делимханов адам
Делимханов  выразил слова поддержки тем, кто переживал за него Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов сообщил, что с ним все хорошо и выразил слова поддержки всем, кто переживал и волновался за него. Об этом он написал в соцсети.

«Ассаламу Алайкум, дорогие друзья! По милости всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует», — написал Дилимханов в Telegram.

Ранее депутата ранили в зоне спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после разговора с ним сообщил, что депутат жив и с ним все хорошо. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что Делимханов находится в Чечне. В интернете начались распространяться фейки о том, что депутат погиб. Апты Алаудинов опроверг их. Он отметил, что Делимханов здоров и отправился к главе Чечни.

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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов сообщил, что с ним все хорошо и выразил слова поддержки всем, кто переживал и волновался за него. Об этом он написал в соцсети. «Ассаламу Алайкум, дорогие друзья! По милости всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. Они абсолютно не уважают и не считаются со своей аудиторией, нагло распространяя фейки. Вот что значит западная свобода слова — главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует», — написал Дилимханов в Telegram. Ранее депутата ранили в зоне спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после разговора с ним сообщил, что депутат жив и с ним все хорошо. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что Делимханов находится в Чечне. В интернете начались распространяться фейки о том, что депутат погиб. Апты Алаудинов опроверг их. Он отметил, что Делимханов здоров и отправился к главе Чечни.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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