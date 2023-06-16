Экс-разведчик Скотт Риттер: поляки заменят бойцов ВСУ после разгрома

17 июня 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Украинцев захотят заменить поляками после поражения ВСУ, считает Риттер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После поражения Вооруженных сил Украины на поле боя их бойцов заменят поляками. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <…> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — сказал Риттер в беседе с польским изданием Mysl Polska. Ранее Риттер предупредил Украину, что масштабное наступление рискует обернуться для ВСУ массовым убийством украинцев. По его словам, виноваты в гибели этих людей будут не русские, а те, кто подтолкнул украинцев на подобный шаг, несмотря на очевидность поражения.

После поражения Вооруженных сил Украины на поле боя их бойцов заменят поляками. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <…> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — сказал Риттер в беседе с польским изданием Mysl Polska. Ранее Риттер предупредил Украину, что масштабное наступление рискует обернуться для ВСУ массовым убийством украинцев. По его словам, виноваты в гибели этих людей будут не русские, а те, кто подтолкнул украинцев на подобный шаг, несмотря на очевидность поражения.