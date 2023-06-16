После поражения Вооруженных сил Украины на поле боя их бойцов заменят поляками. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <…> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», —
Ранее Риттер предупредил Украину, что масштабное наступление рискует обернуться для ВСУ массовым убийством украинцев. По его словам, виноваты в гибели этих людей будут не русские, а те, кто подтолкнул украинцев на подобный шаг, несмотря на очевидность поражения.
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