16 июня 2023

Экс-разведчик Скотт Риттер: поляки заменят бойцов ВСУ после разгрома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк, stock
Украинцев захотят заменить поляками после поражения ВСУ, считает Риттер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После поражения Вооруженных сил Украины на поле боя их бойцов заменят поляками. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <…> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — сказал Риттер в беседе с польским изданием Mysl Polska.

Ранее Риттер предупредил Украину, что масштабное наступление рискует обернуться для ВСУ массовым убийством украинцев. По его словам, виноваты в гибели этих людей будут не русские, а те, кто подтолкнул украинцев на подобный шаг, несмотря на очевидность поражения.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После поражения Вооруженных сил Украины на поле боя их бойцов заменят поляками. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер. «Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <…> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — сказал Риттер в беседе с польским изданием Mysl Polska. Ранее Риттер предупредил Украину, что масштабное наступление рискует обернуться для ВСУ массовым убийством украинцев. По его словам, виноваты в гибели этих людей будут не русские, а те, кто подтолкнул украинцев на подобный шаг, несмотря на очевидность поражения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...