ВСУ ударили по белгородскому селу

В результате обстрелов ВСУ никто не пострадал, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Украинские войска обстреляли окраину села Тишанка в Белгородской области. На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попала окраина села Тишанка Волоконовского района. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также губернатор уточнил, что в результате атаки Киева пострадавших нет.
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