SHOT: круизный теплоход с 193 пассажирами на борту сел на мель в Астраханской области

18 июня 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

На борту находится 193 пассажира Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов». На борту находились 193 пассажира. «„Павел Бажов“ следовал из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло по пути сегодня около трех часов ночи в районе села Черный Яр. На борту, кроме пассажиров, находятся 60 членов экипажа», — сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, никто не пострадал. Сам теплоход сейчас пытаются снять с мели.

В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов». На борту находились 193 пассажира. «„Павел Бажов“ следовал из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло по пути сегодня около трех часов ночи в районе села Черный Яр. На борту, кроме пассажиров, находятся 60 членов экипажа», — сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, никто не пострадал. Сам теплоход сейчас пытаются снять с мели.