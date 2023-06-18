SHOT: круизный теплоход с 193 пассажирами на борту сел на мель в Астраханской области

На борту находится 193 пассажира
В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов». На борту находились 193 пассажира.
«„Павел Бажов“ следовал из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло по пути сегодня около трех часов ночи в районе села Черный Яр. На борту, кроме пассажиров, находятся 60 членов экипажа», — сообщает telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, никто не пострадал. Сам теплоход сейчас пытаются снять с мели.
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