SHOT: круизный теплоход с 193 пассажирами на борту сел на мель в Астраханской области

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Виды города. Пермь, теплоход александр фадеев
На борту находится 193 пассажира Фото:

В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов». На борту находились 193 пассажира.

«„Павел Бажов“ следовал из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло по пути сегодня около трех часов ночи в районе села Черный Яр. На борту, кроме пассажиров, находятся 60 членов экипажа», — сообщает telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сам теплоход сейчас пытаются снять с мели.

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В Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов». На борту находились 193 пассажира. «„Павел Бажов“ следовал из Казани в Астрахань по Волге. ЧП произошло по пути сегодня около трех часов ночи в районе села Черный Яр. На борту, кроме пассажиров, находятся 60 членов экипажа», — сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, никто не пострадал. Сам теплоход сейчас пытаются снять с мели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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