17 июня 2023
16 июня 2023

В Екатеринбурге во дворе дома сбили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, нарушители, гибдд, инспектор дпс, планшет, база данных
В результате ДТП ребенка увезли в лечебное учреждение Фото:

В Екатеринбурге, во дворе дома Металлургов, 4 в результате наезда автомобиля пострадал пешеход и маленькая девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Водитель, 20-летняя девушка, с водительским стажем один год, управляя автомобилем „Киа Рио“ по дворовой территории, допустила наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате столкновения пострадала девочка возрастом один год и девять месяцев», — рассказали в telegram-канале екатеринбургской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка с ушибами и ссадинами доставили в больницу. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости держать маленьких детей за руку вблизи проезжей части и контролировать переход через нее.

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В Екатеринбурге, во дворе дома Металлургов, 4 в результате наезда автомобиля пострадал пешеход и маленькая девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель, 20-летняя девушка, с водительским стажем один год, управляя автомобилем „Киа Рио“ по дворовой территории, допустила наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате столкновения пострадала девочка возрастом один год и девять месяцев», — рассказали в telegram-канале екатеринбургской Госавтоинспекции. Пострадавшего ребенка с ушибами и ссадинами доставили в больницу. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости держать маленьких детей за руку вблизи проезжей части и контролировать переход через нее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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