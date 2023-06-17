В Екатеринбурге во дворе дома сбили ребенка

18 июня 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

В результате ДТП ребенка увезли в лечебное учреждение Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге, во дворе дома Металлургов, 4 в результате наезда автомобиля пострадал пешеход и маленькая девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель, 20-летняя девушка, с водительским стажем один год, управляя автомобилем „Киа Рио“ по дворовой территории, допустила наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате столкновения пострадала девочка возрастом один год и девять месяцев», — рассказали в telegram-канале екатеринбургской Госавтоинспекции. Пострадавшего ребенка с ушибами и ссадинами доставили в больницу. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости держать маленьких детей за руку вблизи проезжей части и контролировать переход через нее.

В Екатеринбурге, во дворе дома Металлургов, 4 в результате наезда автомобиля пострадал пешеход и маленькая девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Водитель, 20-летняя девушка, с водительским стажем один год, управляя автомобилем „Киа Рио“ по дворовой территории, допустила наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть из-за припаркованных машин. В результате столкновения пострадала девочка возрастом один год и девять месяцев», — рассказали в telegram-канале екатеринбургской Госавтоинспекции. Пострадавшего ребенка с ушибами и ссадинами доставили в больницу. В Госавтоинспекции напомнили о необходимости держать маленьких детей за руку вблизи проезжей части и контролировать переход через нее.