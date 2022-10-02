02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

К пермякам, отдыхавшим на природе, вышла лиса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, млекопитающие, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
По словам очевидца, лиса подходила к отдыхающим без боязни (архивное фото) Фото:

К жителям Перми, отдыхавшим на природе, вышла лиса. Многие начали ее подкармливать. Как рассказал URA.RU один из очевидцев, зверь совсем не боялся людей.

«Мы были на пикнике на поляне недалеко от Биомеда (сейчас Микроген). Ближе к вечеру к людям вышла молодая лиса (или лис) и, нисколько не боясь, подходила к отдыхающим, которые ее (или его) подкармливали», — пояснил собеседник агентства Максим.

URA.RU писало ранее, что в пермском аэропорту лиса остановила самолет, заходящий на взлетно-посадочную полосу. Инцидент с животным произошел ранним утром в начале июля.

Отдыхающие пермяки пришли к выводу, что перед ними молодая особь
Фото:

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К жителям Перми, отдыхавшим на природе, вышла лиса. Многие начали ее подкармливать. Как рассказал URA.RU один из очевидцев, зверь совсем не боялся людей. «Мы были на пикнике на поляне недалеко от Биомеда (сейчас Микроген). Ближе к вечеру к людям вышла молодая лиса (или лис) и, нисколько не боясь, подходила к отдыхающим, которые ее (или его) подкармливали», — пояснил собеседник агентства Максим. URA.RU писало ранее, что в пермском аэропорту лиса остановила самолет, заходящий на взлетно-посадочную полосу. Инцидент с животным произошел ранним утром в начале июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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