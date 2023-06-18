18 июня 2023
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16 июня 2023

Аналитики раскрыли, сколько пермяков живут в бедности

РИАН: 11,5% населения Пермского края проживает за чертой бедности
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным исследования, за год в регионе стало меньше бедных Фото:

В Пермском крае за чертой бедности проживает 11,5% граждан. Это указано в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения.

«Пермский край, доля населения за чертой бедности в 2022 году равна 11,5%. Изменение составляет минус 1,3%. Отношение медианных доходов жителей Прикамья к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг: 1,55», — рейтинг опубликован на сайте РИА Новости.

При этом регион занимает 44 строчку. В лидеры по материальному благополучию населения по итогам прошлого года выбились Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На третьем месте расположилась Москва.

Ранее сообщалось, что в стране в первом квартале текущего года за чертой бедности оказались почти 20 миллионов человек. Такими данными поделились в Росстате.

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В Пермском крае за чертой бедности проживает 11,5% граждан. Это указано в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. «Пермский край, доля населения за чертой бедности в 2022 году равна 11,5%. Изменение составляет минус 1,3%. Отношение медианных доходов жителей Прикамья к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг: 1,55», — рейтинг опубликован на сайте РИА Новости. При этом регион занимает 44 строчку. В лидеры по материальному благополучию населения по итогам прошлого года выбились Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На третьем месте расположилась Москва. Ранее сообщалось, что в стране в первом квартале текущего года за чертой бедности оказались почти 20 миллионов человек. Такими данными поделились в Росстате.
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