Аналитики раскрыли, сколько пермяков живут в бедности

В Пермском крае за чертой бедности проживает 11,5% граждан. Это указано в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения.
«Пермский край, доля населения за чертой бедности в 2022 году равна 11,5%. Изменение составляет минус 1,3%. Отношение медианных доходов жителей Прикамья к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг: 1,55», — рейтинг опубликован на сайте РИА Новости.
При этом регион занимает 44 строчку. В лидеры по материальному благополучию населения по итогам прошлого года выбились Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На третьем месте расположилась Москва.
Ранее сообщалось, что в стране в первом квартале текущего года за чертой бедности оказались почти 20 миллионов человек. Такими данными поделились в Росстате.
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