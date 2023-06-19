Впервые в истории генерал-майор Росгвардии сдавал экзамены на краповый берет

Генерал-майор Кузнецов наряду с бойцами дивизии Дзержинского боролся за краповый берет

19 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Генерал-майор командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов успешно прошел испытания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генерал-майор впервые в истории Росгвардии участвовал в экзамене на краповый берет (высшая форма отличия военнослужащих подразделений спецназначения МВД). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что генерал-майор командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов успешно прошел испытания. «Дойти до финиша смогли не все участники. Успешно преодолели испытания и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии семь военнослужащих, в их числе командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов», — сообщило ведомство. Отмечается, что ранее генерал-майоры никогда не принимали участие в испытаниях. Экзамен проходил в Подмосковье. Было допущено 39 участников. Они ранее проходили предварительные этапы испытаний. Краповым беретом отличается спецназ Росгвардии. Его вручают по итогам экзамена и за мужество, проявленное в бою. Ранее три росгвардейца были освобождены из украинского плена. Возвращенные бойцы заявили, что хотят вернуться на службу в ряды войск национальной гвардии РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

Генерал-майор впервые в истории Росгвардии участвовал в экзамене на краповый берет (высшая форма отличия военнослужащих подразделений спецназначения МВД). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что генерал-майор командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов успешно прошел испытания. «Дойти до финиша смогли не все участники. Успешно преодолели испытания и заслужили право носить главный символ спецназа Росгвардии семь военнослужащих, в их числе командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов», — сообщило ведомство. Отмечается, что ранее генерал-майоры никогда не принимали участие в испытаниях. Экзамен проходил в Подмосковье. Было допущено 39 участников. Они ранее проходили предварительные этапы испытаний. Краповым беретом отличается спецназ Росгвардии. Его вручают по итогам экзамена и за мужество, проявленное в бою. Ранее три росгвардейца были освобождены из украинского плена. Возвращенные бойцы заявили, что хотят вернуться на службу в ряды войск национальной гвардии РФ, передает «Федеральное агентство новостей».