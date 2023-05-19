В Екатеринбурге бронетанковый завод массово ищет сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72
Завод занимается ремонтом бронетанковой техники отечественных производителей Фото:

ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод», который специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники, ищет сотрудников. Предприятие нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. В частности, компании требуются.

  • Электрогазосварщик;
  • Токарь-универсал;
  • Слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин;
  • Оператор станков с ЧПУ;
  • Инженер-технолог.

Предприятие выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. В комплексных работах участвуют несколько специалистов. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей и ВМП. Оборудование завода соответствует всем современным требованиям. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок: БТР, БМП, Нона, и т. д.

Ранее URA.RU писало, что завод АО «НЛМК-Урал» ищет машинистов и слесарей. Производственные площадки предприятия расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод», который специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники, ищет сотрудников. Предприятие нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. В частности, компании требуются. Предприятие выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. В комплексных работах участвуют несколько специалистов. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей и ВМП. Оборудование завода соответствует всем современным требованиям. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок: БТР, БМП, Нона, и т. д. Ранее URA.RU писало, что завод АО «НЛМК-Урал» ищет машинистов и слесарей. Производственные площадки предприятия расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...