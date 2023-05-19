В Екатеринбурге бронетанковый завод массово ищет сотрудников

19 мая 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Завод занимается ремонтом бронетанковой техники отечественных производителей Фото: Анна Майорова © URA.RU ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод», который специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники, ищет сотрудников. Предприятие нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. В частности, компании требуются. Электрогазосварщик;

Токарь-универсал;

Слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин;

Оператор станков с ЧПУ;

Инженер-технолог. Предприятие выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. В комплексных работах участвуют несколько специалистов. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей и ВМП. Оборудование завода соответствует всем современным требованиям. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок: БТР, БМП, Нона, и т. д. Ранее URA.RU писало, что завод АО «НЛМК-Урал» ищет машинистов и слесарей. Производственные площадки предприятия расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод», который специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники, ищет сотрудников. Предприятие нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. В частности, компании требуются. Предприятие выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. В комплексных работах участвуют несколько специалистов. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей и ВМП. Оборудование завода соответствует всем современным требованиям. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок: БТР, БМП, Нона, и т. д. Ранее URA.RU писало, что завод АО «НЛМК-Урал» ищет машинистов и слесарей. Производственные площадки предприятия расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.