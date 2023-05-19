В Екатеринбурге бронетанковый завод массово ищет сотрудников

ОАО «144 бронетанковый ремонтный завод», который специализируется на ремонте гусеничной и колесной техники, ищет сотрудников. Предприятие нуждается в сотрудниках рабочих специальностей. В частности, компании требуются.
- Электрогазосварщик;
- Токарь-универсал;
- Слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин;
- Оператор станков с ЧПУ;
- Инженер-технолог.
Предприятие выполняет полный спектр ремонтных работ: от электронной диагностики бронетехники до замены любой ее запчасти. В комплексных работах участвуют несколько специалистов. Обслуживание бронетехники организовано согласно требованиям заводов-изготовителей и ВМП. Оборудование завода соответствует всем современным требованиям. Завод ремонтирует бронетанковую технику отечественных марок: БТР, БМП, Нона, и т. д.
Ранее URA.RU писало, что завод АО «НЛМК-Урал» ищет машинистов и слесарей. Производственные площадки предприятия расположены в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. Группа НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.
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