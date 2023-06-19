Жители челябинского села просят спасти лес, в который они ходят за грибами

Леса в окрестностях мало, и потому жители не хотят, чтобы участок отдали под пашню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Ключевке Троицкого района Челябинской области начали вырубку почти 80 гектаров березового леса. Жители обратились в URA.RU с просьбой помочь спасти лес, куда они ходят за грибами, и где уже три десятка лет живут дикие животные.

«Эти 80 гектаров до 2005 года были землями Ключевского сельхозпредприятия, а потом перешли в общую долевую собственность жителей. Землю сдали в аренду, арендатор ее не использовал как пашню, в результате она заросла лесом. Мы слышали, что сейчас есть указание Россельхознадзора о вырубке леса и превращении участка в пашню, но самого документа не видели», — говорит житель Ключевки Петр Гузеев.

По словам жителей Ключевки, пашню нет смысла восстанавливать, так как земель сельхозназначения достаточно. Леса же в окрестностях мало и он погибает, в том числе из-за того, что посевы обрабатываются ядохимикатами. Выходом из положения стал бы перевод бывшей пашни, ставшей лесом, в земли лесного фонда, но в данное время этот вопрос не решается. В результате арендатор — ООО «Ключевское» — начал вырубку леса, чтобы избежать штрафов от Россельхознадзора. Вырубка не только лишает жителей Ключевки леса, но при этом страдает животный мир — в березовой роще давно уже поселились зайцы, косули и кабаны.

Жители Ключевки в июне обратились в районную прокуратуру. Ответа пока не было получено.

На запрос URA.RU в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области не ответили. Генеральный директор ООО «Ключевское» Александр Тарасенков в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что собственники земельных паев должны обратиться к нему с решением общего собрания о переводе земель сельхозназначения в земли лесного фонда, и тогда он вместо вырубки леса начнет решать вопрос об изменении статуса земель.