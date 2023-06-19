Убивший девятилетнюю дочь челябинец умер в больнице

Убийца пережил своего ребенка меньше, чем на сутки (фото из архива)
Житель Челябинска, зарезавший девятилетнюю дочь, скончался в больнице. Об этом сообщил 19 июня источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Травмы, полученные мужчиной при попытке совершить суицид, оказались несовместимыми с жизнью. Это произошло в ночь на воскресенье», — рассказал инсайдер.
ЧП случилось в Центральном районе Челябинска утром 17 июня. Челябинец дождался, пока его жена ушла на ночное дежурство, после чего убил дочь второклассницу ножом. Затем он попытался совершить суицид, но попал в реанимацию. В пресс-службе управления СК по Челябинской области воздержались от комментариев.
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