Убивший девятилетнюю дочь челябинец умер в больнице

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Убийца пережил своего ребенка меньше, чем на сутки (фото из архива) Фото:

Житель Челябинска, зарезавший девятилетнюю дочь, скончался в больнице. Об этом сообщил 19 июня источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Травмы, полученные мужчиной при попытке совершить суицид, оказались несовместимыми с жизнью. Это произошло в ночь на воскресенье», — рассказал инсайдер.

ЧП случилось в Центральном районе Челябинска утром 17 июня. Челябинец дождался, пока его жена ушла на ночное дежурство, после чего убил дочь второклассницу ножом. Затем он попытался совершить суицид, но попал в реанимацию. В пресс-службе управления СК по Челябинской области воздержались от комментариев.

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Житель Челябинска, зарезавший девятилетнюю дочь, скончался в больнице. Об этом сообщил 19 июня источник URA.RU в правоохранительных органах. «Травмы, полученные мужчиной при попытке совершить суицид, оказались несовместимыми с жизнью. Это произошло в ночь на воскресенье», — рассказал инсайдер. ЧП случилось в Центральном районе Челябинска утром 17 июня. Челябинец дождался, пока его жена ушла на ночное дежурство, после чего убил дочь второклассницу ножом. Затем он попытался совершить суицид, но попал в реанимацию. В пресс-службе управления СК по Челябинской области воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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