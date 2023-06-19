В тюменских колониях выросла смертность среди заключенных

20 июня 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

За год в учреждениях УФСИН умер 41 человек, в том числе пятеро в результате суицидов Фото: Антон Белицкий © URA.RU В учреждениях УФСИН Тюменской области в 2022 году умер 41 заключенный (включая пять самоубийц), что на 7,8% выше, чем в 2021 году. Об этом сообщается в докладе регионального уполномоченного по правам человека. «Общее число умерших в учреждениях УФСИН в 2022 году составило 41 человека. В 2021 году — 38 человек», — говорится в докладе экс-уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева. Среди ушедших из жизни осужденных 34 человека умерли вследствие различных заболеваний. Пятеро совершили суицид. Еще двое ушли из жизни по иным причинам. В 2021 году от болезней скончались 30 человек, покончили с собой шестеро. В целом же в аппарат уполномоченного по правам человека в 2022 году поступило 711 обращений из учреждений УФСИН. За позапрошлый год их было на 39% меньше — 510 обращений. По данным омбудсмена, рост связан с тем, что большее количество заключенных и их родных стали использовать для этих целей видеоконференцсвязь. Как ранее писало URA.RU, случаи смертей среди осужденных в Тюменской области фиксировались и в 2023 году. Так, отбывающий наказание в ИК-1 мужчина погиб от удара током из-за неисправного оборудования в столовой.

В учреждениях УФСИН Тюменской области в 2022 году умер 41 заключенный (включая пять самоубийц), что на 7,8% выше, чем в 2021 году. Об этом сообщается в докладе регионального уполномоченного по правам человека. «Общее число умерших в учреждениях УФСИН в 2022 году составило 41 человека. В 2021 году — 38 человек», — говорится в докладе экс-уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева. Среди ушедших из жизни осужденных 34 человека умерли вследствие различных заболеваний. Пятеро совершили суицид. Еще двое ушли из жизни по иным причинам. В 2021 году от болезней скончались 30 человек, покончили с собой шестеро. В целом же в аппарат уполномоченного по правам человека в 2022 году поступило 711 обращений из учреждений УФСИН. За позапрошлый год их было на 39% меньше — 510 обращений. По данным омбудсмена, рост связан с тем, что большее количество заключенных и их родных стали использовать для этих целей видеоконференцсвязь. Как ранее писало URA.RU, случаи смертей среди осужденных в Тюменской области фиксировались и в 2023 году. Так, отбывающий наказание в ИК-1 мужчина погиб от удара током из-за неисправного оборудования в столовой.