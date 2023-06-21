21 июня 2023

Тюменцы смогут получить лицензию на работу в такси по упрощенной схеме

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Услуга призвана упростить процесс получения лицензии Фото:

Жители Тюмени смогут оформить лицензию на работу в такси на портале Госуслуги. Информацию об этом опубликовало главное управление строительства Тюменской области в своем telegram-канале.

«Тюменские предприниматели могут онлайн оформить разрешение на предоставление услуг такси. На Едином портале государственных и муниципальных услуг доступны интерактивные формы для подачи заявлений по государственной услуге „Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области“», — говорится в сообщении.

Лицензия дает право оказывать услуги по перевозке пассажиров в течение пяти лет. Электронная форма позволяет упростить процедуру получения документов. Ранее опубликованная информация на сайте добавляется автоматически.

Ранее агентство писало о том, что стоимость услуг такси в Тюменской области рискует вырасти в несколько раз уже этой осенью. Причина — Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»), который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Он резко изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок.

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Жители Тюмени смогут оформить лицензию на работу в такси на портале Госуслуги. Информацию об этом опубликовало главное управление строительства Тюменской области в своем telegram-канале. «Тюменские предприниматели могут онлайн оформить разрешение на предоставление услуг такси. На Едином портале государственных и муниципальных услуг доступны интерактивные формы для подачи заявлений по государственной услуге „Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области“», — говорится в сообщении. Лицензия дает право оказывать услуги по перевозке пассажиров в течение пяти лет. Электронная форма позволяет упростить процедуру получения документов. Ранее опубликованная информация на сайте добавляется автоматически. Ранее агентство писало о том, что стоимость услуг такси в Тюменской области рискует вырасти в несколько раз уже этой осенью. Причина — Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»), который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Он резко изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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