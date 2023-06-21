Тюменцы смогут получить лицензию на работу в такси по упрощенной схеме

Услуга призвана упростить процесс получения лицензии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени смогут оформить лицензию на работу в такси на портале Госуслуги. Информацию об этом опубликовало главное управление строительства Тюменской области в своем telegram-канале.

«Тюменские предприниматели могут онлайн оформить разрешение на предоставление услуг такси. На Едином портале государственных и муниципальных услуг доступны интерактивные формы для подачи заявлений по государственной услуге „Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области“», — говорится в сообщении.

Лицензия дает право оказывать услуги по перевозке пассажиров в течение пяти лет. Электронная форма позволяет упростить процедуру получения документов. Ранее опубликованная информация на сайте добавляется автоматически.

Ранее агентство писало о том, что стоимость услуг такси в Тюменской области рискует вырасти в несколько раз уже этой осенью. Причина — Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси»), который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Он резко изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок.