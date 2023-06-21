Список пляжей составили специалисты Роспотребнадзора
Шесть пляжей из 14 открытых в Пермском крае соответствуют санитарным нормам. Такое заключение сделали специалисты Роспотребнадзора. Список опубликован на официальном сайте ведомства.
Управлением Роспотребнадзора выданы заключения о санитарно-эпидемиологическом соответствии следующих пляжей:
- Пермский район, река Кама, село Усть-Качка, ЗАО «Усть-Качка»;
- Пермь, поселок Новые Ляды, река Сылва;
- Пермь, река Кама в районе Коммунального моста;
- Пермь, Мотовилихинский пруд;
- Добрянский район, река Кама, ООО Санаторий «Демидково»№ 1;
- Добрянский район, река Кама, ООО Санаторий «Демидково»№ 2.
Пляж КамГЭС получил заключение о несоответствии необходимым нормам. Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Пермского края задекларировано 14 пляжей, пляжный сезон в регионе начался 15 июня.
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