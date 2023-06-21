21 июня 2023

Только шесть пляжей в Пермском крае считаются безопасными. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, кама, спасатели, пляж, пермь
Список пляжей составили специалисты Роспотребнадзора Фото:

Шесть пляжей из 14 открытых в Пермском крае соответствуют санитарным нормам. Такое заключение сделали специалисты Роспотребнадзора. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

Управлением Роспотребнадзора выданы заключения о санитарно-эпидемиологическом соответствии следующих пляжей:

  • Пермский район, река Кама, село Усть-Качка, ЗАО «Усть-Качка»;
  • Пермь, поселок Новые Ляды, река Сылва;
  • Пермь, река Кама в районе Коммунального моста;
  • Пермь, Мотовилихинский пруд;
  • Добрянский район, река Кама, ООО Санаторий «Демидково»№ 1;
  • Добрянский район, река Кама, ООО Санаторий «Демидково»№ 2.

Пляж КамГЭС получил заключение о несоответствии необходимым нормам. Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Пермского края задекларировано 14 пляжей, пляжный сезон в регионе начался 15 июня.

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Шесть пляжей из 14 открытых в Пермском крае соответствуют санитарным нормам. Такое заключение сделали специалисты Роспотребнадзора. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Управлением Роспотребнадзора выданы заключения о санитарно-эпидемиологическом соответствии следующих пляжей: Пляж КамГЭС получил заключение о несоответствии необходимым нормам. Ранее URA.RU сообщало о том, что на территории Пермского края задекларировано 14 пляжей, пляжный сезон в регионе начался 15 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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