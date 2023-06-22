В Челябинской области начнут штрафовать за урны

В Челябинской области приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях». Они предусматривают штрафы за неустановленные урны либо помехи к их использованию. Соответствующий документ появился на сайте заксобрания региона.
«Непроведение предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение или засорение, в том числе вследствие неустановки урн или создания препятствий к использованию урн по целевому назначению, влечет предупреждение или наложение административного штрафа», — говорится в документе.
Размер штрафа для граждан составляет от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. На должностных лиц будет наложен штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 600 тысяч рублей.
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