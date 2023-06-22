22 июня 2023

Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомойка SVX detailing в Ельцин Центре. Екатеринбург, автомойка, ауди, audi, автомобиль люкс
Новый специалист должен обладать знаниями об устройстве автомобилей Фото:

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, которому обещает платить за работу до 150 тысяч рублей. Речь о вакансии мастера-приемщика люксовых автомобилей бренда Audi. Работать необходимо в одном из автосалонов Индустриального района Перми.

«В связи с расширением ищем в нашу дружную команду „Сатурн-Р-Авто“ мастера-приемщика автомобилей Audi. Нужно осуществлять прием и выдачу автомобилей клиентов в автосервис, продавать услуги по ремонту и обслуживанию машин, уметь оформлять документы в программе 1С. Также необходимо обладать знаниями об устройстве автомобилей. Зарплата — до 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте Headhunter.

Новому сотруднику обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные и корпоративное обучение по стандартам компании. В числе преимуществ также называются возможность карьерного роста и дружный коллектив.

ООО «Сатурн-Р» — многопрофильное пермское предприятие. Продажами автомобилей занимается подразделение холдинга «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть дилерских автосалонов. Главным учредителем компании является предприниматель Александр Репин, который владеет десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей. Ранее бизнесмен рассказывал, что никогда не задерживал своим сотрудникам заработную плату. Также он утверждал, что живет скромнее многих из них.

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Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, которому обещает платить за работу до 150 тысяч рублей. Речь о вакансии мастера-приемщика люксовых автомобилей бренда Audi. Работать необходимо в одном из автосалонов Индустриального района Перми. «В связи с расширением ищем в нашу дружную команду „Сатурн-Р-Авто“ мастера-приемщика автомобилей Audi. Нужно осуществлять прием и выдачу автомобилей клиентов в автосервис, продавать услуги по ремонту и обслуживанию машин, уметь оформлять документы в программе 1С. Также необходимо обладать знаниями об устройстве автомобилей. Зарплата — до 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте Headhunter. Новому сотруднику обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные и корпоративное обучение по стандартам компании. В числе преимуществ также называются возможность карьерного роста и дружный коллектив. ООО «Сатурн-Р» — многопрофильное пермское предприятие. Продажами автомобилей занимается подразделение холдинга «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть дилерских автосалонов. Главным учредителем компании является предприниматель Александр Репин, который владеет десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей. Ранее бизнесмен рассказывал, что никогда не задерживал своим сотрудникам заработную плату. Также он утверждал, что живет скромнее многих из них.
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© Служба новостей «URA.RU»
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