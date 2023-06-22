Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 150 тысяч рублей

23 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Новый специалист должен обладать знаниями об устройстве автомобилей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, которому обещает платить за работу до 150 тысяч рублей. Речь о вакансии мастера-приемщика люксовых автомобилей бренда Audi. Работать необходимо в одном из автосалонов Индустриального района Перми. «В связи с расширением ищем в нашу дружную команду „Сатурн-Р-Авто“ мастера-приемщика автомобилей Audi. Нужно осуществлять прием и выдачу автомобилей клиентов в автосервис, продавать услуги по ремонту и обслуживанию машин, уметь оформлять документы в программе 1С. Также необходимо обладать знаниями об устройстве автомобилей. Зарплата — до 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте Headhunter. Новому сотруднику обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные и корпоративное обучение по стандартам компании. В числе преимуществ также называются возможность карьерного роста и дружный коллектив. ООО «Сатурн-Р» — многопрофильное пермское предприятие. Продажами автомобилей занимается подразделение холдинга «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть дилерских автосалонов. Главным учредителем компании является предприниматель Александр Репин, который владеет десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей. Ранее бизнесмен рассказывал, что никогда не задерживал своим сотрудникам заработную плату. Также он утверждал, что живет скромнее многих из них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, ищет сотрудника, которому обещает платить за работу до 150 тысяч рублей. Речь о вакансии мастера-приемщика люксовых автомобилей бренда Audi. Работать необходимо в одном из автосалонов Индустриального района Перми. «В связи с расширением ищем в нашу дружную команду „Сатурн-Р-Авто“ мастера-приемщика автомобилей Audi. Нужно осуществлять прием и выдачу автомобилей клиентов в автосервис, продавать услуги по ремонту и обслуживанию машин, уметь оформлять документы в программе 1С. Также необходимо обладать знаниями об устройстве автомобилей. Зарплата — до 150 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте Headhunter. Новому сотруднику обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные и корпоративное обучение по стандартам компании. В числе преимуществ также называются возможность карьерного роста и дружный коллектив. ООО «Сатурн-Р» — многопрофильное пермское предприятие. Продажами автомобилей занимается подразделение холдинга «Сатурн-Р-Авто», реализующее продукцию через сеть дилерских автосалонов. Главным учредителем компании является предприниматель Александр Репин, который владеет десятками фирм с общим оборотом около 35 млрд рублей. Ранее бизнесмен рассказывал, что никогда не задерживал своим сотрудникам заработную плату. Также он утверждал, что живет скромнее многих из них.